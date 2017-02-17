 أحد معتقلي أندنوسيا ال 10 .. اعتقالنا دون سبب مقنع.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الثقافة والإعلام يطلق المسلسل الكرتوني” حكيم وكونج شياوشي “ أحد معتقلي أندنوسيا ال 10 .. اعتقالنا دون سبب مقنع.. “نفع” الخيرية تختتم مشاركتها في فعاليات اليوم الخيري التطوعي بملتقى مكة الثقافي صحة عسير تنظم دورة تنمية مهارات الذكاء العاطفي للقيادات الصحية بالمديرية مساعد مدير صحة تبوك يكلف ” خلود الزهراني ” مشرفة فنية بادارة الصحة العامة تعاوني تيماء يزور مكتب التعليم ويعلن إسلام خادمة فلبينية أمير مكة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الملك عبدالعزيز الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون محاكمة 3 مواطنين دعموا التنظيمات الإرهابية عبر “التواصل الاجتماعي” “العمل”تحقق في “فيديو التطعيس” ورواد التواصل: رفقاً بالمسنين وفاة أحد زوار المسجد الحرام إثر سقوطه داخل دورات المياه حساب المواطن يدشّن مركز خدمة العملاء للرد على الاستفسارات

أحد معتقلي أندنوسيا ال 10 .. اعتقالنا دون سبب مقنع..

أحد معتقلي أندنوسيا ال 10 .. اعتقالنا دون سبب مقنع..
المناطق- الرياض

ذكر الصحفي أحمد الشراري، أحد الـ 120 مواطنًا سعوديًّا الذين اقتادتهم السلطات الإندونيسية فجر اليوم دون سابق إنذار، عبر برنامج “التاسعة”: “إن يوم اعتقالنا كان مرعبًا”.

و قال الشراري أنه كان وقتها موجودًا في أحد المقاهي الشهيرة في جاكرتا لمشاهدة مباراة نادي الهلال السعودي وبيروزي الإيراني. وتابع: “عند توقفي لحجز مقعد داخل المقهى فوجئت بتوقُّف مجموعة سيارات بشكل كثيف، وترجل منها عدد كبير، أشكالهم غريبة، ونزولهم فاجأنا، وانتشروا داخل المقهى، وأتاني أحدهم، وطلب مني جواز السفر، وتم إفادته بأن الجواز موجود بالفندق، والسائق الخاص بي كان للتو أوصلني، وطلبت من السائق إحضار الجواز، إلا أنه أفاد بأنه لا يريده، وأخذني إلى منطقة معزولة بعيدة عن المطعم، وكان أسلوبه غريبًا، وفيه قسوة، لا أعلم سببها”.

وأضاف “الشراري”: “أثناء ذهاب السائق لإحضار الجواز قمت بالاتصال بالأخ محمد الدوسري، ومع أن الوقت كان متأخرًا إلا أنه رد، وشرحت له الوضع القائم، وتعامل مع الموقف، وتم إطلاقي على الفور، وبعد ذلك تواصلتُ مع سفير السعودية لدى جمهورية إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، وأخبرته بالذي حصل، وكان متذمرًا من الأسلوب والطريقة في الاعتقال دون مبرر وسبب مقنع”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>