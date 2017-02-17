أحد معتقلي أندنوسيا ال 10 .. اعتقالنا دون سبب مقنع..

ذكر الصحفي أحمد الشراري، أحد الـ 120 مواطنًا سعوديًّا الذين اقتادتهم السلطات الإندونيسية فجر اليوم دون سابق إنذار، عبر برنامج “التاسعة”: “إن يوم اعتقالنا كان مرعبًا”.

و قال الشراري أنه كان وقتها موجودًا في أحد المقاهي الشهيرة في جاكرتا لمشاهدة مباراة نادي الهلال السعودي وبيروزي الإيراني. وتابع: “عند توقفي لحجز مقعد داخل المقهى فوجئت بتوقُّف مجموعة سيارات بشكل كثيف، وترجل منها عدد كبير، أشكالهم غريبة، ونزولهم فاجأنا، وانتشروا داخل المقهى، وأتاني أحدهم، وطلب مني جواز السفر، وتم إفادته بأن الجواز موجود بالفندق، والسائق الخاص بي كان للتو أوصلني، وطلبت من السائق إحضار الجواز، إلا أنه أفاد بأنه لا يريده، وأخذني إلى منطقة معزولة بعيدة عن المطعم، وكان أسلوبه غريبًا، وفيه قسوة، لا أعلم سببها”.

وأضاف “الشراري”: “أثناء ذهاب السائق لإحضار الجواز قمت بالاتصال بالأخ محمد الدوسري، ومع أن الوقت كان متأخرًا إلا أنه رد، وشرحت له الوضع القائم، وتعامل مع الموقف، وتم إطلاقي على الفور، وبعد ذلك تواصلتُ مع سفير السعودية لدى جمهورية إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، وأخبرته بالذي حصل، وكان متذمرًا من الأسلوب والطريقة في الاعتقال دون مبرر وسبب مقنع”.