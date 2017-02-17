 وزير الثقافة والإعلام يطلق المسلسل الكرتوني” حكيم وكونج شياوشي “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الثقافة والإعلام يطلق المسلسل الكرتوني” حكيم وكونج شياوشي “

وزير الثقافة والإعلام يطلق المسلسل الكرتوني” حكيم وكونج شياوشي “
المناطق- واس

أطلق معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي مساء اليوم بمسرح التلفزيون، المسلسل الكرتوني “حكيم وكونج شياوشي”، وذلك بحضور سفير الصين لدى المملكة لي هوا شين.
ويأتي المسلسل التلفزيوني نتاجاً للتعاون السعودي الصيني الذي سيتبعه تعاونا أكبر في المجالات الإعلامية والثقافية.
حضر إطلاق المسلسل أعضاء السفارة والجالية الصينية وعدد من الفنانين السعوديين والمسؤولين بوزارة الثقافة والإعلام.

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