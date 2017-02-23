 وزير بريطاني عن إيران: إما الالتزام بالقرارات الدولية أو مواجهة هذا الأمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير بريطاني عن إيران: إما الالتزام بالقرارات الدولية أو مواجهة هذا الأمر

وزير بريطاني عن إيران: إما الالتزام بالقرارات الدولية أو مواجهة هذا الأمر
المناطق - وكالات

قال وزير الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توباياس إلوود، الأربعاء، إن على إيران الامتثال للقرارات الدولية ووقف انتهاكاتها في الدول الأخرى أو مواجهة العزلة.

وأوضح إلوود في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الإيرانيين ربما حاولوا الاستفادة بشكل سلبي من الاتفاق النووي، قائلا:” بالفعل ثمة مخاوف من بعض أنشطة إيران في المنطقة وقد رأينا انتهاكات لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتجارب الصاروخية”.

وذكر أن على “إيران أن تفهم أن الانخراط في المجتمع الدولي ووقف التدخلات في المنطقة سيعود عليها بالنفع أمنيا واقتصاديا، وإلا فإنها ستبقى في عزلة”.

وتدعم إيران عبر مسلحين موالين لها حركات التمرد في اليمن وجماعات مسلحة في دول أخرى بالمنطقة وتمدهم بالأسلحة من أجل زعزعة استقرار تلك الدول.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، عبر إلوود عن أمله في التوصل لحل سياسي في القريب العاجل، مشيدا باستئناف المفاوضات في جنيف. وقال إنه من المفيد أن “تستكمل المفاوضات في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة وليس الأستانة.

 

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