 تحذيرات من ميكروب غامض يصيب أعين العشرات.. ويؤدي إلى فقدان البصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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تحذيرات من ميكروب غامض يصيب أعين العشرات.. ويؤدي إلى فقدان البصر

تحذيرات من ميكروب غامض يصيب أعين العشرات.. ويؤدي إلى فقدان البصر
المناطق- وكالات

أعلن مستشفى مكة بمدينة أم درمان بالسودان إصابة العشرات بالتهابات وحمى وصداع واستفراغ، نتيجة لميكروب غامض فور حقنهم بمادة الأفاستنين التي تستخدم لشفط المياه من العين لمرضى السكري، مما أدى لفقدان عدد منهم البصر.

وأكدت المدير الطبي للمستشفي، الدكتور فاطمة إبراهيم يوسف، وقوع إصابات بين المرضي الـ45، بعد حقنهم بذلك العقار ، مشيرة إلى أن عددا من الحالات كانت قد شكت من أعراض بعينها.

ونقلت صحيفة الجريدة عن يوسف قولها: استقرت بعض الحالات، لكن حالات أخري ساءت، مضيفة أنهم اتصلوا بالمرضي وأعادوهم وأخضعوهم للعلاج بواسطة مضاد حيوي.

ورجحت يوسف أن يكون السبب غرفة العمليات أو إبر الحقن التى يتم جلبها من خارج المستشفي، مضيفة أنهم لن يستطيعوا تحديد الأسباب بشكل قاطع قبل ان تظهر نتائج الفحوصات التى تجرى لغرفة العمليات.

واتهم مرضي ومرافقون المستشفى بالإهمال لتسببهما في ما وصفوه بـ”الكارثة”، وهددوا باللجوء للقضاء حال استمرار تراجع حالة المصابين.

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