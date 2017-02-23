 في سابقة من نوعها .. أول محاكمة في الدنمارك لأربعيني أحرق مصحفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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في سابقة من نوعها .. أول محاكمة في الدنمارك لأربعيني أحرق مصحفا

في سابقة من نوعها .. أول محاكمة في الدنمارك لأربعيني أحرق مصحفا

أعلنت النيابة العامة الدنماركية الاربعاء ان دنماركيا احرق نسخة من المصحف وظهر في فيديو نشر على فيسبوك سيحاكم بتهمة التجديف، في سابقة في هذا البلد منذ العام 1971.

وقالت النيابة العامة في بيان ان “اتلاف كتب مقدسة كالانجيل او القرآن عن طريق الحرق يشكل انتهاكا لقانون التجديف” في حال شكل “إهانة علنية او إساءة لاحدى الديانات”.

وأوضح المدعي العام يان ريكندورف ان “ظروف هذه القضية دفعتنا الى طلب لائحة اتهام تجيز للمحكمة اصدار قرار”.

وفي ديسمبر 2015 أقدم المتهم البالغ 42 عاما ولم تكشف هويته على حرق نسخة من المصحف في حديقته ونشر الفيديو على موقع فيسبوك على صفحة بعنوان “لا للإسلام”.

وتقضي المادة 140 من القانون الجزائي الدنماركي بشأن التجديف بعقوبة سجن لا تتجاوز 4 أشهر، لكن النيابة أوصت بغرامة فحسب.

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