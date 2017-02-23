 شاهد.. هروب مواطنة من المنزل والاحتماء في السيارة.. والسبب هذه “الخادمة” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. هروب مواطنة من المنزل والاحتماء في السيارة.. والسبب هذه “الخادمة” !

المناطق -الرياض

تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر عاملة منزلية بات عليها شيء من الجنون، وهي ترعب أفراد الأسرة الذين لم يظهروا في المقطع.

ووفقا للمقطع، فقد بدا في الفيديو، خادمة تمسك في يدها عصا أمام باب المنزل، وتصيح في مصور الفيديو يظهر من صوتها أنها ربة المنزل، دون أية أسباب، ما دفع مصورة المقطع إلى اللجوء للسيارة للاحتماء بها بعيدا عن الخادمة.

ورغم عدم التأكد من موقع تصوير الفيديو أو زمانه، إلا أنه يأتي بعد حوادث قتل شهدتها المملكة على يد عاملات منزليات، بسبب إصابتهن بأمراض نفسية وعصبية.

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