 مسؤول يكشف التفاصيل.. لماذا طلبت إيران من “الزرقاوي” قتل شيعة العراق ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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مسؤول يكشف التفاصيل.. لماذا طلبت إيران من “الزرقاوي” قتل شيعة العراق ؟

مسؤول يكشف التفاصيل.. لماذا طلبت إيران من “الزرقاوي” قتل شيعة العراق ؟
المناطق - وكالات

كشف مدير إدارة المعلومات والإنترنت بإدارة الأمن الفكري بوزارة الداخلية العقيد الدكتور فهد الغفيلي، أدلة جديدة على تورط إيران ووقوفها خلف تنظيميّ القاعدة وداعش، لمحاولة إضعاف مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق بعد حرب العراق عام 2003.

وبين، أنها طلبت من الهالك أبي مصعب الزرقاوي عضو تنظيم القاعدة في العراق بقتل الشيعة العراقيين الذين كانوا يقفون مع السنة في مقاومة الاحتلال، ثم طلب أسامة بن لادن من الزرقاوي بعدم قتل الشيعة وفقا لمصالح القاعدة مع إيران التي كانت تلعب بخطط منفصلة مع طرفي التنظيم لصنع خلاف بينهما.

وقال الغفيلي أمس خلال محاضرة وسائل تجنيد الشباب في الجماعات المتطرفة وسبل الوقاية منها التي أقيمت على مسرح كلية المجتمع بالمدينة الجامعية في حائل، وفقاً لـ”عكاظ”، إن مراحل ظهور داعش الأول تحت اسم جماعة التوحيد والجهاد في عام 2003 بقيادة الزرقاوي الذي يعد شخصا مضطربا من خلال قصة خروجه من السجن ومحاولته تفجير السفارة الأمريكية بالأردن، وبيعته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقام بتغيير اسم جماعته إلى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، مُغيرا مخططاته وأهدافه وفقا لمن يتبعه وسعيه للحصول على أتباع أكثر.

وأضاف أن طرق داعش في استخدام الوحشية تتعدد لأغراض التجنيد في زيادة أعداد المجندين، وجذب وسائل الإعلام الدولية لما ينتج من أفعالهم الوحشية بالأسرى، مشيرا إلى أن عناصر دعاية داعش في محتواها تهدف لتضخيم أي حدث تنفذه، وتستهدف جماهير محددة وليست عامة، ولديها أدوات إعلامية متنوعة.

وشدد الغفيلي في حديثه مع طلاب وطالبات الكلية على سبل الوقاية من دعاية الجماعات المتطرفة بمعرفة شبهاتهم وحيلهم، وأهمية توضيح الحقائق التاريخية التي يستغلونها، وأخذ المعلومة من العلماء الثقات، وتعلم تفكير الناقد في المسائل التي يناقشها معتنقو هذا الفكر المتطرف، مؤكدا في سياق حديثه أن المتطرف المتشدد نظير للمتطرف الإلحادي وكلاهما يعتبران متطرفين.

 

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