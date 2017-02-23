 26 دعوة إسرائيلية “فخمة” لنجوم هوليوود.. كلها رُفضت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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26 دعوة إسرائيلية “فخمة” لنجوم هوليوود.. كلها رُفضت

26 دعوة إسرائيلية “فخمة” لنجوم هوليوود.. كلها رُفضت
المناطق - وكالات

قبل نحو عام، قدمت وزارة السياحة في إسرائيل دعوات فخمة، مدفوعة الثمن، إلى ليوناردو دي كابريو ومات دايمون ونجوم سينمائيين آخرين من أجل زيارة إسرائيل، لكن تبين مؤخرا أن جميعهم رفضوا تلك الدعوة.

ووفقا لفرانس برس، فقد تمت دعوة 26 نجما من هوليوود شخصيا لزيارة إسرائيل قبل نحو عام، وذلك في رحلات مغرية تصل تكلفة الواحدة منها إلى 55 ألف دولار. وكان أبرز المدعوين كلا من الممثلين ليوناردو دي كابريو ومات دامون.

وتضمن العرض، الذي نظمته شركة تسويقية إسرائيلية، حقائب هدايا وصلت قيمة محتوياتها إلى 200 ألف دولار، دون أن تنجح في حث هؤلاء النجوم على زيارة إسرائيل، ودون أن يتم الإعلان بوضوح عن سبب ذلك الرفض. وبعد نحو عام من إرسال تلك الدعوات لم يتم، وربما لن يتم، تلبية أيا من تلك الدعوات.

واتهمت جماعات اجتماعية إسرائيل بمحاولة استخدام نجوم هوليوود لتلميع صورتها، وإلهاء الرأي العام عن الانتهاكات المرتكبة في المناطق الفلسطينية المحتلة.

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