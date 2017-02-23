الرياض تحتضن المؤتمر الثالث لطب الصدر للأطفال والملتقى التوعوي للأمراض التنفسية

تنظم الجمعية السعودية لطب الصدر لدى الأطفال المؤتمر الثالث لطب الصدر للأطفال في مدينة الرياض، من الفترة 24-27 فبراير الموافق 27-30 جماد الأولى، وسيتطرق المؤتمر لمناقشة العديد من المحاور منها الربو، والحساسية والمناعة التنفسية، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، التليف الكيسي، الأمراض التنفسية الخلقية واضطرابات النوم لدى الأطفال.

ويشهد المؤتمر 3 ورش عمل متخصصة، و21 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ، و19 جلسة علمية، و68 محاضرة علمية ، و55 متحدثا، 60 متطوعا من طلاب وطالبات الكليات الصحية، كما يوجد بالمؤتمر مسابقة تنافسية للبحث العلمي وتقام للمرة الأولى.

ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على أهمية طب الصدر لدى الأطفال وتقديم أحدث التجارب والتطبيقات، كما يهدف لنشر المعرفة وإطلاع المشاركين على أحدث الممارسات المستخدمة في طب الصدر لدى الأطفال.

‎وسيقام بيوم الافتتاح الملتقى التوعوي الأول للأمراض التنفسية عند الأطفال وهو الأول من نوعه بالمملكة باللغة العربية، حيث سيتحدث فيه المختصين عن الأمراض الشائعة لدى الأطفال مثل الربو والحساسية وطرق معالجتها، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى أهالي المرضى الذين يعانون من الأمراض التنفسية.

وجرى التعاون مع الجمعية السعودية لارتفاع ضغط الشريان الرئوي، والجمعية السعودية للحساسية والمناعة، وكلية العناية الطبية.