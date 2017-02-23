 شاهد .. “الرقص بغرفة الإنعاش” يطيح بممرضين وممرضات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لهذه الأسباب.. فكر قبل تناول الطعام بفندق شاهد .. “الرقص بغرفة الإنعاش” يطيح بممرضين وممرضات الرياض تحتضن المؤتمر الثالث لطب الصدر للأطفال والملتقى التوعوي للأمراض التنفسية المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين يختتم فعالياته برحلات وتكريم للمرشدين والداعمين 26 دعوة إسرائيلية “فخمة” لنجوم هوليوود.. كلها رُفضت (فيديو) هكذا تكون رحمة الآباء بصغارهم .. مسن يريد عبور سيل لإنقاذ أبنائه مسؤول يكشف التفاصيل.. لماذا طلبت إيران من “الزرقاوي” قتل شيعة العراق ؟ “العمل” تكشف عن عقوبة الكفيل “مشوه الخادمة” “أرامكو” تعتزم طرح أسهم مخفّضة للمواطنين شاهد.. هروب مواطنة من المنزل والاحتماء في السيارة.. والسبب هذه “الخادمة” ! في سابقة من نوعها .. أول محاكمة في الدنمارك لأربعيني أحرق مصحفا تحذيرات من ميكروب غامض يصيب أعين العشرات.. ويؤدي إلى فقدان البصر

شاهد .. “الرقص بغرفة الإنعاش” يطيح بممرضين وممرضات

المناطق - وكالات

تسبب انتشار مقطع مصور، يظهر ممرضين وممرضات يرقصون في وحدة عناية مركزة في مستشفى خاص في مدينة أنطاليا، في حالة من الذعر والغضب في تركيا.

ونشرت صحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء، لقطات تظهر العاملين في المستشفى وهم يرقصون بينما يتمايلون على مريض، وذلك في فيديو قديم بتاريخ 23 ديسمبر 2013، ولكنه انتشر للتو.

وتعليقا على ذلك أصدر مدير المستشفى، حسين ساري، بيانا بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه شاهده بعد وقت قصير من وقوعه، وقام بفصل كل من ظهر فيه. وقال ساري أيضا إنه أبلغ المديرية الجهوية لوزارة الصحة بذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>