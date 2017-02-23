لهذه الأسباب.. فكر قبل تناول الطعام بفندق

طاولة مرتبة وخدمة رائعة من نادل محترف يعرف كيفية استقبالك وخدمتك.. لا يمكن أن يجد نزيل في فندق ذي 5 نجوم في لندن أفضل من ذلك عندما يريد أن يتناول العشاء في المطعم الفخم المجاور للردهة الجميلة، لكن أن يختتم هذه التجربة بمغص أو إصابة بكتيرية، لن تكون نهاية سعيدة.

ففي مسح جرى على مئات الفنادق البريطانية ذات الـ4 أو الـ5 نجوم وأقل من ذلك، تبين أنها لا تطبق معايير سلامة الغذاء والنظافة الصحية، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

ومن خلال المسح الذي أجرته وكالة “إن ويتش ترافيل”، فشل 625 فندقا ونزلا وبيت ضيافة في تفتيش السلامة، حيث عثر المفتشون على أطعمة بحرية تعدت تاريخ انتهاء صلاحيتها ولحم نيئ محفوظ بشكل خاطئ وأطعمة عالية الخطورة في برادات دون الانتباه لدرجات الحرارة الملائمة لها. ومن بين هذه الفنادق، حظي 19 فندقا بنتيجة صفر في معايير النظافة والسلامة الغذائية.