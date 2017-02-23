خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأثيوبي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.