 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأثيوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأثيوبي

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأثيوبي
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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