تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأثيوبي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس مولاتو تيشومي رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
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