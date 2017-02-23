 تعليق شعار (مرحبا باللاجئين) على تمثال الحرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليق شعار (مرحبا باللاجئين) على تمثال الحرية

تعليق شعار (مرحبا باللاجئين) على تمثال الحرية
المناطق - وكالات

تحقق شرطة الحدائق الوطنية الأمريكية في واقعة تعليق لافتة ضخمة كُتب عليها “مرحبا باللاجئين” بصورة غير قانونية على تمثال الحرية.وثُبت الشعار، البالغ حجمه مترا في ستة أمتار تقريبا، على منصة المراقبة أسفل قاعدة التمثال، في جزيرة ليبرتي بنيويورك.وأزال ضباط المتنزه الشعارَ بعد مرور ساعة تقريبا من تعليقه. وجاء هذا في اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الأمن الداخلي التوسع في تطبيق سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم دائرة الحدائق الوطنية، جيري ويليز،وفقا لمصادر صحفية، إن تثبيت اللافتات والشعارات على النصب الوطنية ممنوع منعا باتا.
وفي رسالة إلكترونية إلى محطة “إن بي سي 4 نيويورك” الإخبارية المحلية، أعلن شخص أطلق على نفسه اسم “ألت تمثال الحرية” مسؤوليته عن تعليق الشعار.
وجاء في الرسالة المزعومة: “لسنا مجموعة رسمية، فقط مجموعة من المواطنين شعروا بحاجة إلى قول شيء عن أمريكا التي يؤمنون بها.”وسرعان ما تحولت الواقعة غير التقليدية إلى موضوع نقاش بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وقال أحد المغردين على تويتر إن تمثال الحرية يمثل في حد ذاته أمة تدعو إلى الترحيب باللاجئين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة ترامب عن خطة لتوسيع نطاق ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.

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