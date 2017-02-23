 فلكيون يرصدون سبعة كواكب بحجم الأرض يمكن الحياة عليها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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فلكيون يرصدون سبعة كواكب بحجم الأرض يمكن الحياة عليها

فلكيون يرصدون سبعة كواكب بحجم الأرض يمكن الحياة عليها
تعبيرية
رويترز

أظهر بحث نشر اليوم الأربعاء أن فلكيين وجدوا نظاما شمسيا قريبا يضم سبعة كواكب بحجم كوكب الأرض ثلاثة منها تدور حول نجمها الأم بمسافة مناسبة لوجود مياه على سطحها الأمر الذي يثير احتمال الحياة. والنجم المعروف باسم ترابست-1 هو جرم سماوي صغير في كوكبة الدلو ويبعد نحو 40 سنة ضوئية عن الأرض. وقال الباحثون إن قرب النظام والحجم الكبير نسبيا لكواكبه مقارنة بالنجم الصغير تجعله هدفا جيدا لدراسات المتابعة. ويأملون في مسح أجواء الكواكب لرصد نمط كيميائي ممكن للحياة.
وقال كبير العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) توماس زوربوتشين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “الاكتشاف يعطينا دلالة على أن العثور على أرض (كرة أرضية) ثانية ليس مجرد مسألة إذا ولكن متى.” ويبني هذا الاكتشاف الذي نشر في عدد هذا الأسبوع من دورية نيتشر على أبحاث سابقة تظهر ثلاثة كواكب تدور حول ترابست-1. وهي بين أكثر من 3500 كوكب اكتشف خارج النظام الشمسي.
وقال كبير الباحثين مايكل جيلون من جامعة ليج في بلجيكا للصحفيين “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد كواكب كثيرة بحجم الأرض حول نفس النجم.”وركز الباحثون على العثور على كواكب صخرية بحجم الأرض تكون درجات الحرارة فيها ملائمة لأن تكون المياه – إن وجدت – في حالتها السائلة وهو شرط يعتقد أنه ضروري للحياة.
وقال عالم الفلك أموري تريود من جامعة كمبريدج للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف أمس الثلاثاء “أعتقد أننا قطعنا شوطا مهما نحو اكتشاف إن كانت هناك حياة بالخارج.”

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