“كيف أزوره الآن؟”.. مواطن يوثّق غرق مقبرة الدلم المدفون فيها والده “فيديو”

وثّق أحد المواطنين غرق مقبرة الدلم التي دفن فيها والدها، مبديًا انتقاده للمسؤولين عن غرق المقبرة، متسائلًا “من أزور بعد غرق قبر والدي”.

ويبدو بالفيديو -الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء (22 فبراير 2017)- مواطنٌ يصوّر آلة شفط مياه تباشر عملها في مقبرة الدلم التي غطّتها المياه بشكل كامل، للتحول إلى ما يشبه “بحيرة اصطناعية”، ومشيرًا إلى أنه اعتاد على زيارة قبر والده المدفون في هذه المقبرة.

ويبدو بالفيديو “زي ما انتم شايفين هذه المقبرة الله يرحمك يا أبوي وأمي، يعني يخلف الله على القبور كلها حسبي الله على البلدية حسبي الله على من كان السبب في هذا”