 الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية جديدة في الساحل الغربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية جديدة في الساحل الغربي

الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية جديدة في الساحل الغربي
المناطق - اليمن

تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة في الساحل الغربي للبلاد بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح .

وقال بيان أصدرته قيادة محور تعز، إن قوات الجيش تمكنت بمساندة طيران التحالف العربي من السيطرة على “جبل النار” الاستراتيجي شرق مدينة “المخا” في الساحل الغربي لمحافظة تعز وتقدمت باتجاه معسكر “خالد” في مديرية “موزع”، وفي الاتجاه الشمالي للمدينة سيطرت تلك القوات على منطقة “يختل” وتقدمت باتجاه مدينة “الخوخة” التابعة لمحافظة الحديدة، مضيفا أن عملية السيطرة على هذه المناطق تعد تأمينا كليا لمدينة “المخا” وميناءها الاستراتيجي كما تسهل على قوات الجيش استكمال السيطرة على مناطق الساحل الغربي بما في ذلك التقدم باتجاه محافظة الحديدة.

وأكد البيان أن هذا التقدم جاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح شارك فيها طيران التحالف العربي الذي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات تلك الميليشيات وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

وكانت قوات الجيش اليمني قد دفعت يوم أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة لبدء المرحلة الثانية من عملية “السهم الذهبي”  التي تستهدف دحر الميليشيات من كافة مناطق الساحل الغربي للبلاد.

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