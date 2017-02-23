 الأمم المتحدة: 4.4 مليار دولار لتفادي كارثة المجاعة في إفريقيا واليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: 4.4 مليار دولار لتفادي كارثة المجاعة في إفريقيا واليمن

الأمم المتحدة: 4.4 مليار دولار لتفادي كارثة المجاعة في إفريقيا واليمن
المناطق - وكالات

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نداءا لجمع 4.4 مليار دولار بحلول نهاية شهر مارس المقبل لتفادي المجاعة في إفريقيا واليمن.

وأوضح غوتيريس في مؤتمر صحافي أن المجاعة ستضرب عددا من البلدان منها اليمن والصومال إذا لم يتم التحرك الآن للتصدي للأسباب التي تدفع إلى ذلك.

وأضاف “أنا هنا مع زملائي لألفت انتباه العالم إلى حقيقة أن 20 مليون شخص في جنوب السودان والصومال واليمن وشمال شرق نيجيريا يتضورون جوعا ويواجهون مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي وأن المجاعة أصبحت واقعا في أجزاء من جنوب السودان وإذا لم نتحرك الآن فإنها من الممكن تؤثر المجاعة على دول أخرى.”

وذكر غوتيريس أن العالم يواجه الآن مأساة ويجب تجنب تحولها إلى كارثة، مؤكدا أن تجنب ذلك أمر ممكن إذا قام المجتمع الدولي بعمل حاسم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن إحدى أكبر العقبات أمامنا هي نقص التمويل والعمليات الإنسانية في هذه الدول الأربع تتطلب أكثر من 5.6 مليار دولار هذا العام ونحتاج 4.4 مليار دولار على الأقل بنهاية شهر مارس لتجنب وقوع كارثة وعلى الرغم من التعهدات السخية إلا أن ما تم تلقيه حتى الآن هو 90 مليون دولار.”

وقال “أحث جميع أفراد المجتمع الدولي على فعل أقصى ما يمكنهم سواء من خلال حشد الدعم أو الضغط السياسي على أطراف الصراع أو تمويل العمليات الإنسانية.

وناشد الأمين العام أطراف الصراع الامتثال للقانون الإنساني الدولي والسماح لعمال الإغاثة بالوصول لجميع المحتاجين دون إتاحة الوصول يمكن أن يموت مئات الآلاف حتى إذا توفرت لدينا الموارد لمساعدتهم.”

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