 “التخصصات الصحية” تضبط متقدم حاول رشوة موظف لتمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلاً عنه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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“التخصصات الصحية” تضبط متقدم حاول رشوة موظف لتمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلاً عنه

“التخصصات الصحية” تضبط متقدم حاول رشوة موظف لتمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلاً عنه
المناطق - الرياض

ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، متقدماً حاول رشوة موظف في أحد مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الرخصة الطبية السعودية (SMLE) ليتمكن شخص آخر من تأدية الاختبار مكانه، حيث باشرت “الهيئة” تنفيذ لائحة الاجراءات الجزائية لمثل هذه المخالفة.

وقال مدير عام الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان إن “الهيئة” تقف بحزم ضد أي ممارسات مخالفة مثل الغش أو انتحال الشخصيات أو غيرها من المخالفات، مشدداً على أن لوائح الهيئة فيما يتعلق بالغش في الاختبارات جادة وصارمة إذ تصل إلى شطب المرشح واتخاذ اجراءات قانونية ضده، لافتاً إلى أن العقوبات تتدرج حسب المخالفة إذ تبدأ الاجراءات التأديبية بالحرمان من الاختبارات المستقبلية لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو الحرمان النهائي.

وأضاف الزهيان، أن مثل هذه الحالات لا يتم التساهل معها، حيث تشير لائحة الاختبارات في فصلها الثالث محظورات عدة تحدد للممارس الصحي ما يجب مراعاته والالتزام به قبل الاختبار واثنائه وبعده إلى جانب ما يترتب على مخالفة هذه التعليمات من تطبيق للإجراءات التأديبية التي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام نظراً إلى أن الممارسة الصحية لا تتعلق بالممارس وحده وإنما تتصل بشكل مباشر بالمجتمع وأي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية.

وقال إن “الهيئة” تمتلك من الوسائل والقدرة والخبرة في ضبط كل من يحاول تجاوز الانظمة بمحاولات الغش المختلفة، داعياً الممارسين الصحيين إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي حيث تفترض “الهيئة” في الممارس الوعي والإدراك والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.

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