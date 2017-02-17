تشيز برغر.. الدجاج المقلي.. ووافل الموز.. وجبات خطيرة لأطفالك تجنب شرائها

صنَّفت منظمة الصحة العالمية سمنة الأطفال كأحد أخطر التحديات الصحية التي نواجهها اليوم.

لذلك قامت خبيرة التغذية وفقدان الوزن، ليلي سوتر، بالبحث في قوائم الطعام في أشهر مطاعم الوجبات السريعة لترى ما الذي يجب ألا تطلبه لأطفالك في المرة القادمة التي تذهب فيها إليها.

كما كشفت عن وجبات الأطفال الصحية المتاحة في نفس المطاعم حتى يتسنى لك الاختيار عن بينة.

ماكدونالدز

تُحذِّر ليلي من:



تشيز برغر مع الخبز: فهو يحتوي على نسبة عالية من الملح (1.6 جم)، والسكر (7.3 جم)، والدهون المشبعة (6 جم).

بطاطس مقلية: لن نحتاج لنفكر كثيراً لندرك أن البطاطس المقلية سيئة تماماً. ليس فقط لأنهم يزيلون الجزء الأكثر إفادة من البطاطس؛ القشر، إذ يحتوي على غالبية الألياف والعناصر الغذائية، ولكن أيضاً لأنها تقلى في كميات كبيرة من الدهن ويُرش عليها الكثير من الملح.

وتنصح بشراء:

أصابع السمك المقلية: إذ لا يحتوي السمك على الكثير من البروتين، ما يعني أن ذلك سيحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ولأنه أيضاً يحتوي على كمية قليلة جداً من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، فقط مجرد 0.8 جم للحصة الواحدة.



هامبرغر بدون خبز: تتفوق ماكدونالدز في جودة البرغر الذي يعدونه، إذ أصبحوا ينتجونها من لحوم صافية 100%، بدون إضافات ولا حشو ولا مكسبات نكهة. بالإضافة لفائدة الإضافات الصحية مثل البصل والخيار المخلل.

أصابع الجزر: حينما يتعلق الأمر بالصحة فلن نحتاج للكثير من العلم لندرك أن الجزر أكثر صحية من البطاطس المقلية. فهو مليء بالألياف والبيتا كاروتين المعززة للمناعة، وذلك شيء لا ينبغي أن تفوته.

علبة التفاح والغريب فروت: ذلك الخيار بسيطٌ كما يبدو، فهو يحتوي فقط على التفاح والغريب فروت، وتلك العلبة الصغيرة مقسمة جيداً وتمنح أطفالك وجبة من وجبات الفاكهة والخضراوات الخمسة التي عليهم تناولها يومياً.

حليب عضوي نصف دَسِم أو مياه: ربما تندهش من ذلك، لكن ماكدونالدز لديها حليب عضوي، وهو ما يجعله بديلاً مثالياً للحليب المخفوق أو المشروبات الغازية.

بيتزا هت

تحذِّر ليلي من:

وجبة بيج هيروز مع البطاطس المقلية والدجاج بالبقسماط: يعتبر هذا الطبق خطيراً على الأطفال، إذ تحتوي الحصة الواحدة على 2.74 غرام من الملح. وينبغي أن يتناول الأطفال من 4 إلى 6 سنوات 3 غرامات فقط في اليوم.

بطاطس مقلية: تأتي السلطة مع وجبات الأطفال بشكل تلقائي، لكن إذا أضفنا البطاطس المقلية من وجبات الكبار فستكون نسبة السعرات الحرارية عالية جداً.

وافل الموز: يحتوي على كمية سكر كبيرة (61.2 جم/حصة). وفي الحقيقة، يحتوي كل الوافل في وجبات الأطفال على ما لا يقل عن 42.6 غرام سكر/حصة وينبغي تجنبه.

الحليب المخفوق: يحتوي الحليب المخفوق في وجبات الأطفال على ما يزيد على 48.5 غرام سكر/حصة. وينبغي أن يتجنب الأطفال المشروبات الغازية كذلك. فرغم إغراء البيبسي الذي لا ينتهي إلا أنه يعتبر أسهل طريق لحياة غير صحية.

وتنصح بشراء:

وجبة ليتل هيروز الدجاج بالبقسماط مخبوز وبدون بطاطس مقلية: يعتبر الخبز في الفرن بديلاً صحياً، والدجاج رائع، فهو مصدر أقل دهنية للبروتين، ومهم لنمو طفلك.

أصابع الخيار والفلفل: بديلٌ ممتع، وقليل الدهون للبطاطس المقلية، بالإضافة إلى أنه يعزز حصة الخضراوات فائقة الأهمية.

مثلجات ديل مونتي: لا تحتوي مثلجات عصير البرتقال إلا على مكونات طبيعية، علاوة على أنها تستغرق وقتاً أطول في تناولها من العصير العادي.

وفي المشروب تنصح بحليب طازج أو مياه.

كنتاكي

تحذر ليلي من:

برغر الأطفال: لا يحتوي التشيكن برغر على أعلى كمية ملح ونسبة سعرات حرارية فحسب، ولكنه أيضاً مصدرٌ للكربوهيدرات المكررة، التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن واضطراب مستوى السكر في الدم.



شيبس: لحسن الحظ، لا يقدم كنتاكي على قائمة وجبات الأطفال إلا الذرة الحلوة، ولكن ينبغي ألا يطلب الأطفال الشيبس من قائمة الكبار، لأنهم بذلك سيستهلكون الكثير من السعرات الحرارية أكثر من حاجتهم.

كراشرز الشوكولاتة البيضاء: رغم أن الخيار الوحيد المتاح على قائمة الأطفال هو مصاصة الفواكه، لكن لا ينبغي عليهم أن يطلبوا أي شيء من قائمة الكبار، فبعض أنواع الحليب المخفوق قد تحتوي على كمية سكر تصل إلى 59.9 غرام و435 سعر حراري/حصة.

أما المشروب فلا ينصح أن تطلب لهم روبنسون فروت شوت.

وتنصح بشراء:

فيليه الدجاج والطماطم للأطفال: الدجاج مصدر ضعيف للبروتين وهذا سيساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم والطاقة.



وجرب استبدال صوص الطماطم بإضافة الأفوكادو لسكر أقل، وبديل أقل دهنية.

الذرة الحلوة: تحتوي على نسبة عالية من الألياف، ومضادات التأكسد، وتعتبر مصدراً صحياً للكربوهيدرات، هل هناك أفضل من ذلك؟

مصاصة الفواكه: باحتوائها على 20 سعرة حرارية و4 غرامات سكر/ حصة فقط، تعتبر تحلية رائعة للأطفال بدون سكر مكرر. ويأتي هذا الخيار بألياف إضافية، وهي إضافة لا تملكها الحلويات الأخرى.

مشروب – مياه.

برغر كينغ

تحذر ليلي:

تشيز برغر الأطفال مع الخبز: الجبنة المعالجة، والكربوهيدرات المكررة، والملح ليست مزيجاً جيداً حينما يتعلق الأمر بالصحة.



البطاطس المقلية: رغم أنها ليست على قائمة الأطفال، إلا أن الإغراء قد يدفعهم لطلبها من قائمة الكبار رغم حقيقة كون الحصص الغذائية قد لا تناسب الأطفال.



الوافل البلجيكي الساخن: تحتوي هذه التحلية الموجودة على قائمة الكبار على 500 سعرٍ حراري، و45 جم سكر، و14 جم دهون مشبعة بل وحتى دهون متحولة ضارة.

أما المشروب فينصح بتجنب كوكاكولا لأنها ليست إلا السكر والمواد الكيميائية في كوب.

وتنصح بشراء:

برغر الخضراوات بدون خبز للأطفال: يعتبر هذا البرغر المكون من الفاصوليا والخضراوات طريقة سريعة وسهلة لإضافة ألياف وخضراوات للنظام الغذائي لطفلك، وبإزالة الخبز يمكنهم تجنب الكربوهيدرات المكررة.

التفاح المقلي: يحتوي التفاح المقلي على كل الألياف والفوائد الغذائية التي يحتوي عليها التفاح ويعتبر بديلًأ رائعًأ للبطاطس المقلية.

أصابع فطيرة التفاح: باحتوائها على 3 غرامات فقط من السكر للإصبع الواحد و110 سعرات حرارية، بالإضافة لفائدة الألياف من التفاح، سيكون الأطفال في أمان بالتأكيد مع هذا الخيار.

مشروب – مياه.

ناندوز:

تحذر ليلي من:

تشيكن برغر: يحتوي على كمية كبيرة من الملح والكربوهيدرات المكرر، لذلك فهو خيار بعيد كل البعد عن الصحة.

شيبس أو خبز بالثوم: كلا الخيارين يتحولان بسرعة إلى سكر في الدم، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر، وانخفاض الطاقة.

الزبادي المجمد اللانهائي: كمية كبيرة من السكر، ولأنه متاح لك لتأكل كما تشاء، فربما تلقي بالتحكم في حصص الغذاء من الشباك.

مشروب – شراب التفاح أو الفراولة المسكر.

وتنصح بشراء:

شرائح صدور الدجاج: تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، والدهون المشبعة. كما تحتوي على بروتين عالي الجودة، وهو ضروري للنمو.

ذرة، وبطاطا مهروسة، وويدجز البطاطا، وطماطم صغيرة، أو وجبة السوبر جرين:

تحتوي السوبر جرين على 4.3 غرام من الألياف/حصة.

حلوى تشيلي بيلي: أفضل خيار على القائمة، إذ تحتوي على 29 سعراً حرارياً، و7.1 جم من السكر/حصة.

مشروب: حليب عضوي أو مياه.

و”نحن نتابع البحث عن طرقٍ لتقليل الملح، والسكر، والسعرات الحرارية، وملتزمون بتوفير قائمة واسعة من الاختيارات للوالدين ليختارا منها لأطفالهما، كما نوفر المعلومات الغذائية على موقعنا وفي المطاعم”.