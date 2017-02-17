 هاتف محمول من ألاف السنين! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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هاتف محمول من ألاف السنين!

هاتف محمول من ألاف السنين!
المناطق - الرياض

تداولت العديد من وسائل الإعلام خبر العثور على قطعة أثرية تشبه الهاتف المحمول إلى حد كبير، فما حقيقة ذلك الاكتشاف.

 ووفقا للمصادر فقد “تم العثور على تلك القطعة في ضواحي مدينة زالتسبورغ النمساوية، والقطعة عبارة عن منحوتة من الطين عمرها مئات السنين، وتشبه إلى حد كبير أحد هواتف نوكيا المحمولة”.

kp.ru

وأشار الخبراء إلى أن أهمية تلك القطعة تكمن في كونها قديمة جدا، وفي نفس الوقت تشبه تماما الهاتف المحمول الذي يعد أحد أهم الاختراعات الموجودة في وقتنا الحالي، وأن أكثر شيء لفت نظرهم في تلك القطعة التي تشبه الهاتف، هو أن الكتابات الموجودة عليها هي كتابات مسمارية سومرية كانت تستخدم قبل 5000 عام.

kp.ru

يذكر أن أول من تداول خبر العثور على تلك القطعة الأثرية كانت صحيفة إكسبرس البريطانية، حيث ذكرت الصحيفة حينها أن عمر المنحوتة قرابة 800 عام، وتساءل كاتب المقال حينها، هل العثور على تلك القطعة الأثرية التي تشبه أحد أحدث اختراعات البشر يعد دليلا على وجود حضارات قديمة متطورة؟!

kp.ru

وفي الحديث على تلك القطعة قال موقع MysteriousUniverse: “يؤكد خبراء الآثار أن عمر تلك المنحوتة قرابة 3 آلاف عام، الأمر مريب نوعا ما، البعض بدأ يطرح فرضية أنها جلبت إلى الأرض من قبل حضارات موجودة على كواكب أخرى”.

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