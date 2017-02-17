 القوات العراقية تبدأ اقتحام مطار الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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القوات العراقية تبدأ اقتحام مطار الموصل

القوات العراقية تبدأ اقتحام مطار الموصل
المناطق - وكالات

بدأت القوات العراقية هجوما لاقتحام مطار الموصل ومعسكر الغزلاني جنوب غرب المدينة، يوم الخميس 23 فبراير/شباط.

يأتي ذلك بعد أن فرضت القوات العراقية أمس الأربعاء، سيطرتها على مزيد من المناطق بمحيط مطار الموصل الدولي بعد مواجهات مع تنظيم “داعش”.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عراقية أن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح جراء سلسلة تفجيرات استهدفت مقرين أمنيين في طريق بغداد كركوك، يوم الخميس. وقد قامت الشرطة على إثر ذلك بإغلاق الطريق بين بغداد وكركوك.

وتسعى القوات العراقية لجعل المطار قاعدة انطلاق لاستكمال السيطرة على بقية المدينة. وأعلنت القوات العراقية أنها تمكنت من استعادة حاجز التفتيش الرئيسي جنوب الموصل وقرية البوسيف المطلة على مطار الموصل، وقصفت الغزلاني أكبر القواعد العسكرية جنوب المدينة.

ووصلت قوات مكافحة الإرهاب، التي استعادت السيطرة على الجانب الشرقي للموصل ولم تشارك في العمليات العسكرية منذ انطلاقها، إلى الخطوط الأمامية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أن تحرير مطار الموصل يعد هدفا استراتيجيا لقواتها كونه سيستخدم قاعدة انطلاق لاستكمال مراحل السيطرة على المدينة.

واعتبر المتحدث باسم القيادة المشتركة، العميد يحيى رسول، أن معركة الجانب الغربي للمدينة ستكون صعبة بسبب الكثافة السكانية.

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