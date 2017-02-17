 قنصلية المملكة في لوس انجليس: لابلاغات من السعوديين جراء الأمطار في ولاية كاليفورنيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة تبوك تعاملت مع 138 شكوى خلال الربع الأخير من عام 2016. الحارثي مديرا لمستشفى رويضة العرض العام القيادة تهنئ رئيسة جمهورية استونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها قنصلية المملكة في لوس انجليس: لابلاغات من السعوديين جراء الأمطار في ولاية كاليفورنيا القوات العراقية تبدأ اقتحام مطار الموصل هاتف محمول من ألاف السنين! تشيز برغر.. الدجاج المقلي.. ووافل الموز.. وجبات خطيرة لأطفالك تجنب شرائها لأول مرة منذ إنشائها.. شرطة لندن بقيادة امرأة تبريد فروة الرأس تحمي مرضى السرطان من فقدان الشعر “التخصصات الصحية” تضبط متقدم حاول رشوة موظف لتمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلاً عنه وزير الحرس الوطني يصدر قراراً بتعيين اللواء الركن تركي بن عبدالله مستشارا بالحرس الوطني اختلف اسمه في المحررات الرسمية فتورط بقضية تزوير.. المحكمة تكشف قضية مواطن مزوج الجنسية

قنصلية المملكة في لوس انجليس: لابلاغات من السعوديين جراء الأمطار في ولاية كاليفورنيا

قنصلية المملكة في لوس انجليس: لابلاغات من السعوديين جراء الأمطار في ولاية كاليفورنيا
المناطق - واس

أوضح القنصل العام للمملكة العربية السعودية في لوس أنجليس السفير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أن القنصلية لم تتلق حتى إعداد هذا البيان أي اتصال من أحد المواطنين من جراء ما تتعرض له ولاية كاليفورنيا من أمطار غزيرة وما صاحبها من أعاصير وما نتج عنه من سقوط أشجار وإغلاق الكثير من الطرق.
وبين في بيان صحفي لوكالة الأنباء السعودية الليلة الماضية أن القنصلية تتابع أحوال الفيضانات وما ينتج عنها بالتنسيق أيضًا مع الملحقية الثقافية منذ اللحظات الأولى بالتعميم على كافة الطلاب بتوخي الحيطة والحذر وتزويدهم بكافة أرقام الطوارئ بالقنصلية وتم تفعيل خطة الطوارئ المرسومة من قبل وزارة الخارجية في مثل هذه الحالات، متمنياً للجميع السلامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>