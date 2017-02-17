 القيادة تهنئ رئيسة جمهورية استونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيسة جمهورية استونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها

القيادة تهنئ رئيسة جمهورية استونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية استونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية استونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولاريد رئيسة جمهورية استونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية استونيا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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