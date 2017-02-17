صحة تبوك تعاملت مع 138 شكوى خلال الربع الأخير من عام 2016.

ذكرت وزارة الصحة أن صحة تبوك ممثلة في ادارة حقوق وعلاقات المرضى تعاملت في الربع الأخير من عام 2016 مع 138 شكوى , يرجع معظمها لتأخر موعد لمريض أو عدم توفر سرير أو الرغبة في التحويل الى مستشفى متقدم أو تخصصي , وأضافت الوزارة الى ان جميع الشكاوى تم التعامل معها وانهائها في وقت قصير بما يحقق الرضى للمريض أو ذويه .

ونجحت صحة تبوك في تفعيل أقسام حقوق وعلاقات المرضى في كافة مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة منذ عام 1430هـ , حيث يعمل بها 135 موظف وموظفة من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء من خلال وحدات إدارية فعالة، وكوادر مؤمنة بتأدية حقوق المرضى وفق أنظمة وإجراءات تسعى إلى تقديم خدمة سليمة تراعي مفاهيم وقيم المجتمع .

وتعمل ادارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة تبوك جاهدة على متابعة كافة الشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة وقياس رضا المرضى المراجعين وذويهم من خلال الاستبانات التي يتم توزيعها على العيادات الخارجية والمرضى المنومين وأقسام الطوارئ؛ حيث يُدخل موظف حقوق وعلاقات المرضى في المستشفى معلومات هذه الاستبانات، وتتم مناقشة تلك المعلومات وما تضمنته من شكاوى وملاحظات ومقترحات ، وتتم مناقشتها وتحليلها، وبناءً على النتائج التي تظهرها معلومات الاستبانات يتم تقييم مدى الرضا .

وقد حرصت صحة تبوك على رفع مستوى العاملين في ادارة حقوق وعلاقات المرضى من خلال الدورات التدريبية المكثفة على رأس العمل , كما وزعت الآف الكتيبات والنشرات التوعوية للتعريف بحقوق المرضى وذويهم ومسؤولياتهم.