بسبب المطالبة بالتعلم بلغة الأم.. النظام الإيراني يحكم بسجن “4” نشطاء أتراك “45” عاماً

قضت محاكم “الاحتلال الفارسي” بإقليم “أذربيجان الجنوبي المحتل” بالسجن “45” عاماً ضد أربعة نشطاء أتراك أذريين، عقابا لهم على ممارسة أنشطة ثقافية و مطالبتهم بالتعلم بلغتهم الام “التركية”.

وأفادت وكالة أنباء “غونئي نيوز”، إن قضاء الاحتلال الفارسي قضى بسجن أربعة نشطاء أتراك بأذربيجان الجنوبية المحتلة فترات طويلة الأمد مع الإبعاد عن موطنهم الأصلي.

وأوضحت الوكالة أن الأحكام شملت كل من الصحفي “أكبر آزاد”، والذي حكم عليه بالسجن “10” أعوام إضافة إلى إبعاده سنتين إلى مدينة أخرى، و”علي رضا فرشي”، الذي حكم عليه بالسجن لمدة “15” عام مع الإبعاد لعامين.

كما شملت الأحكام “بهنام شيخي”، والذي حكم عليه بالسجن لمدة “10” أعوام والإبعاد سنتين، و”حميد منافي”، الذي حكم عليه بالسجن لمدة “10” أعوام والابعاد لمدة عامين.

واستند قضاء “الاحتلال الفارسي” في أحكامه على تهم مثل محاولة قلب نظام الحكم وتشكيل خطر على الأمن القومي الإيراني، على الرغم من كون نشاطهم ثقافي فقط، حيث تزامنت هذه الأحكام مع فعاليات إحياء الشعوب “غير الفارسية” المحتلة ليوم اللغة الأم.

وتأتي هذه الأحكام في الوقت الذي يحاول فيه أبناء الشعوب “غير الفارسية” المحتلة “الأحوازي، البلوشي، التركي، الكردي”‘ القيام بحملات شعبية لإحياء لغاتهم الام، عبر “هاشتاقات” على مواقع التواصل الاجتماعي والكتابة على الجدران إضافة للعديد من المراسم الشعبية. ويحاول الاحتلال الفارسي بهذه الأحكام بعث رسائل تحذيرية للنشطاء من التمسك بتراثهم الثقافي.