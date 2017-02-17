بعد الجزائر والكويت شعب الأحواز العربية يردد “الأحواز ترفض روحاني”

دشن ناشطون احوازيين اليوم “وسما” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كرسالة لرفضهم زيارة رئيس النظام الإيراني المحتل لـ”جمهورية الأحواز العربية”، والتي بدأها اليوم الخميس.

وأطلق النشطاء الأحوازيين ومعهم المؤيدين لحقهم المشروع من أخوتهم العرب، وسماً بعنوان “#الأحواز_ترفض_روحاني”، في إشارة إلى عدم قبول زيارة رئيس النظام الإيراني “حسن روحاني” للأحواز، الأمر الذي حدى بقوات النظام لإرسال مزيد من الحرس لتطويق المطار الذي سيهبط به روحاني وفرض حراسة مشددة عليه.

وزعم النظام الإيراني أن زيارة روحاني تاتي بهدف تفقد حاجات وطلبات سكان الاحواز، بعد المشاكل الكبيرة التي تعرضت لها الجمهورية المحتلة ومنها استمرار تلوث الجو و تكرار الأعطال الكهربائية، حيث يزعم روحاني أنه يسعى لحلها.

هذا وشنت سلطات النظام الإيراني المحتل للجمهورية العربية في عملية استباقية للزيارة ورداً على هذه المطالبات بحملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أبناء الأحواز العرب.

يذكر أن شعبي دولتي الجزائر والكويت قد دشناء سابقا هاشتاقين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتعبير عن رفضهما لزيارة رئيس النظام الإيراني حسن روحاني للدولتين، شارك فيها العديد من النشطاء من الدول العربية.