 بعد الجزائر والكويت شعب الأحواز العربية يردد “الأحواز ترفض روحاني” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اعتماد قروض للمشاريع الزراعية بـ110 ملايين ريال مصر تكرم الوفد السعودي المشارك في منتدى الشباب العربي ماليزيا تطالب الإنتربول بإصدار مذكرات لاعتقال ٤ كوريين شماليين في قضية جونغ نام وفد من طلاب المرحلة الثانوية بالحد الجنوبي يزور جامعة الملك خالد الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفل بخريجي الجامعات السعودية من الماليزيين التعزير بحق باكستاني هرب هيروين داخل أحشائه في الدمام الذهب يرتفع والدولار يتراجع بعد محضر المركزي الأمريكي التعليم يوقع اتفاقية مع “الراجحي للتأمين” لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة بعد الجزائر والكويت شعب الأحواز العربية يردد “الأحواز ترفض روحاني” بسبب المطالبة بالتعلم بلغة الأم.. النظام الإيراني يحكم بسجن “4” نشطاء أتراك “45” عاماً الأرصاد: أمطار رعدية على الشرقية والرياض والمرتفعات الجنوبية أمير مكة يستقبل الطلبة والطالبات الفائزين بجائزة وزارة التعليم للتميّز

بعد الجزائر والكويت شعب الأحواز العربية يردد “الأحواز ترفض روحاني”

بعد الجزائر والكويت شعب الأحواز العربية يردد “الأحواز ترفض روحاني”
المناطق-يوسف المطيري

دشن ناشطون احوازيين اليوم “وسما” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كرسالة لرفضهم زيارة رئيس النظام الإيراني المحتل لـ”جمهورية الأحواز العربية”، والتي بدأها اليوم الخميس.

وأطلق النشطاء الأحوازيين ومعهم المؤيدين لحقهم المشروع من أخوتهم العرب، وسماً بعنوان “#الأحواز_ترفض_روحاني”، في إشارة إلى عدم قبول زيارة رئيس النظام الإيراني “حسن روحاني” للأحواز، الأمر الذي حدى بقوات النظام لإرسال مزيد من الحرس لتطويق المطار الذي سيهبط به روحاني وفرض حراسة مشددة عليه.

وزعم النظام الإيراني أن زيارة روحاني تاتي بهدف تفقد حاجات وطلبات سكان الاحواز، بعد المشاكل الكبيرة التي تعرضت لها الجمهورية المحتلة ومنها استمرار تلوث الجو و تكرار الأعطال الكهربائية، حيث يزعم روحاني أنه يسعى لحلها.

هذا وشنت سلطات النظام الإيراني المحتل للجمهورية العربية في عملية استباقية للزيارة ورداً على هذه المطالبات بحملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أبناء الأحواز العرب.

يذكر أن شعبي دولتي الجزائر والكويت قد دشناء سابقا هاشتاقين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتعبير عن رفضهما لزيارة رئيس النظام الإيراني حسن روحاني للدولتين، شارك فيها العديد من النشطاء من الدول العربية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>