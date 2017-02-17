 التعليم يوقع اتفاقية مع “الراجحي للتأمين” لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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التعليم يوقع اتفاقية مع “الراجحي للتأمين” لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة

التعليم يوقع اتفاقية مع “الراجحي للتأمين” لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن توقيع إتفاقية يوم أمس الأربعاء مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الإختياري لمنسوبي الوزارة وأفراد أسرهم.

وقالت الشركة عبر بيان لها على تداول، أنها ستقوم بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم وأفراد أسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بتاريخ 1438/08/1هـ الموافق 2017/04/27م ، ولمدة سنة ميلادية.

وأشارت الشركة أن هذه الإتفاقية تعكس ثقة وزارة التعليم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، متوقعة أثراً مالياً ايجابياً لهذا الاتفاق للنتائج المالية لعام 2017 م بإذن الله .

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