الذهب يرتفع والدولار يتراجع بعد محضر المركزي الأمريكي

وحسب رويترز، أظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 31 يناير والأول من فبراير أن الكثير من واضعي سياسات المجلس قالوا إنه ربما يكون من الملائم رفع أسعار الفائدة “في وقت قريب إلى حد ما” إذا ما جاءت بيانات الوظائف والتضخم متماشية مع التوقعات.

وبحلول الساعة 1956 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1237.48 دولار للأوقية (الأونصة)بينما انخفض في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1233.30 دولار للأوقية قبل نشر محضر الاجتماع.

وانخفض الدولار بعد نشر محضر الاجتماع بعد أن كان ارتفع في الجلسة السابقة بدعم من تصريحات تصب في صالح رفع الفائدة الأميركية من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.

والذهب بالغ الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية الذي يزيد تكلفة حيازة المعدن غير المدر للفائدة بينما يعزز الدولار.

وينتظر المستثمرون أيضا خطابا من المقرر أن يلقيه ترامب أمام الكونجرس الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يعلن خلاله عن سياسات الضرائب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1002.45 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.6بالمئة إلى 766.75 دولار للأوقية.