 التعزير بحق باكستاني هرب هيروين داخل أحشائه في الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اعتماد قروض للمشاريع الزراعية بـ110 ملايين ريال مصر تكرم الوفد السعودي المشارك في منتدى الشباب العربي ماليزيا تطالب الإنتربول بإصدار مذكرات لاعتقال ٤ كوريين شماليين في قضية جونغ نام وفد من طلاب المرحلة الثانوية بالحد الجنوبي يزور جامعة الملك خالد الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفل بخريجي الجامعات السعودية من الماليزيين التعزير بحق باكستاني هرب هيروين داخل أحشائه في الدمام الذهب يرتفع والدولار يتراجع بعد محضر المركزي الأمريكي التعليم يوقع اتفاقية مع “الراجحي للتأمين” لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة بعد الجزائر والكويت شعب الأحواز العربية يردد “الأحواز ترفض روحاني” بسبب المطالبة بالتعلم بلغة الأم.. النظام الإيراني يحكم بسجن “4” نشطاء أتراك “45” عاماً الأرصاد: أمطار رعدية على الشرقية والرياض والمرتفعات الجنوبية أمير مكة يستقبل الطلبة والطالبات الفائزين بجائزة وزارة التعليم للتميّز

التعزير بحق باكستاني هرب هيروين داخل أحشائه في الدمام

التعزير بحق باكستاني هرب هيروين داخل أحشائه في الدمام
أرشيفية
المناطق - واس

اصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على المدعو / إعتبار خان قل سلاخان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه , وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الإستئناف و من المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه .
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني / إعتبار خان قل سلاخان اليوم الخميس 26 /5 /1438هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم ، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك ، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ـ والله الهادي إلى سواء السبيل .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>