الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفل بخريجي الجامعات السعودية من الماليزيين

بحضور سعادة سفيرخادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الأستاذ فهد بن عبدالله الرشيد وسعادة المستشار الخاص لدولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور فتح الباري نظمت الملحقية الثقافية السعودية بكوالالمبور لقاءًتاريخياً ولاول مرة للطلاب الماليزيين خريجي الجامعات السعودية وذلك في مقر الملحقية الثقافية في كوالالمبور .

وحضر الحفل والملحق الديني السعودي الدكتور عبدالرحمن الهرفي،

وألقى الملحق الثقافي السعودي بماليزيا البروفيسور زايد بن عجير الحارثي كلمة رحّب فيها بالضيوف، واستعرض فيها جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نشر العلم والمعرفة في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، والدعوة بالمنهج السليم المعتدل من خلال تخصيص مقاعد ومنح للطلبة الماليزيين في الجامعات السعودية؛ لتأصيل المنهج الوسطي وتعليم لغة الضاد.

وقال: من دواعي الفخر أن نرى هذه الكوكبة من الطلاب الماليزيين الذين التحقوا ببرامج ومراحل مختلفة، وتخرجوا من جامعاتنا في المملكة، ثم عادوا إلى بلادهم بعدما تزودوا بالعلم والمعرفة، وأسسوا رابطة تجمعهم باسم الرابطة العالمية لخريجي الجامعات السعودية بماليزيا، ولم ينسوا ما قدّمت لهم المملكة من خدمات تعليمية وتسهيلات في مختلف النواحي وحسن الضيافة.

وثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين هذا اللقاء في مقر الملحقية الثقافية السعودية بكوالالمبور، وشكر السفير “الرشيد” دور الملحق الثقافي السعودي بماليزيا اعلى إنجاح هذا اللقاء والحفل الذي أقيم تكريماً لرابطة خريجي الجامعات السعودية بماليزيا.

وقال السفير: مثل هذه اللقاءات والمناسبات التي تحتضنها الملحقية الثقافية تمد جسور التعاون وتعزز التواصل خاصة وأن الملحقية بكوالالمبور ومنذ افتتاح مبناها الجديد عودت الجميع على برامج مفيدة وغاية في الأهمية ولها من الاثر الايجابي الكبير في تعزيز علاقات التعاون بين مملكتنا وماليزيا.

من جانبهم، عبّر رئيس الرابطة الشيخ جعفر بن صالح عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن جميع أعضاء الرابطة لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في نشر العلم والمعرفة، وجهودها في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي، والاهتمام بطلاب العلم، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال ، ووعد بتكثيف اللقاءات والتعاون مع الجهات الرسمية السعودية في ماليزيا بهدف تقوية الصلة والعلاقة وتبادل الخبرات والزيارات والسير في اتجاه واحد بالتوازي مع نهج القرآن الكريم و السنة النبوية الذي تسير عليه بلاد الحرمين الشريفين .