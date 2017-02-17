 اعتماد قروض للمشاريع الزراعية بـ110 ملايين ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اعتماد قروض للمشاريع الزراعية بـ110 ملايين ريال مصر تكرم الوفد السعودي المشارك في منتدى الشباب العربي ماليزيا تطالب الإنتربول بإصدار مذكرات لاعتقال ٤ كوريين شماليين في قضية جونغ نام وفد من طلاب المرحلة الثانوية بالحد الجنوبي يزور جامعة الملك خالد الملحقية الثقافية بكوالالمبور تحتفل بخريجي الجامعات السعودية من الماليزيين التعزير بحق باكستاني هرب هيروين داخل أحشائه في الدمام الذهب يرتفع والدولار يتراجع بعد محضر المركزي الأمريكي التعليم يوقع اتفاقية مع “الراجحي للتأمين” لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة بعد الجزائر والكويت شعب الأحواز العربية يردد “الأحواز ترفض روحاني” بسبب المطالبة بالتعلم بلغة الأم.. النظام الإيراني يحكم بسجن “4” نشطاء أتراك “45” عاماً الأرصاد: أمطار رعدية على الشرقية والرياض والمرتفعات الجنوبية أمير مكة يستقبل الطلبة والطالبات الفائزين بجائزة وزارة التعليم للتميّز

اعتماد قروض للمشاريع الزراعية بـ110 ملايين ريال

اعتماد قروض للمشاريع الزراعية بـ110 ملايين ريال
المناطق_متابعات

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 110 ملايين ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 209 ملايين ريال.

وأوضح مدير عام الصندوق منير السهلي في تصريح له اليوم، أن قطاع الدواجن تصدر القطاعات الممولة ونال الحصة الأكبر من القروض التي اعتمدها مجلس الصندوق في اجتماعه الأخير، حيث قدم ستة قروض بمبلغ إجمالي 87 مليون ريال، وبإجمالي تكاليف استثمارية 125 مليون ريال، وتنوعت بين الاستثمار في مشاريع الدواجن اللاحم بنظامي الأقفاص والمغلق، منها مشروع لإحدى الجمعيات التعاونية المتخصصة، وكذلك قرض توسعة مشروع قائم في مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل وعسير. وشملت كذلك حظائر الإنتاج والتربية مع المرافق والمعدات ووسائل النقل وخزانات التجميع وتكاليف التشغيل.

واعتمد الصندوق كذلك قرضاً لمشروع بيوت محمية مكيفة زجاجية بمنطقة القصيم تشمل الصالات مع المرافق والخدمات وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته الاجمالية تسعة ملايين ريال، وباستثمار بلغ أكثر من 21 مليون ريال، كما اعتمد قرضاً للاستثمار في تصنيع التمور ومشتقاتها بمحافظة الزلفي يشمل خطوط الإنتاج مع المرافق والمباني ووسائل النقل وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته 14 مليون ريال، بتكاليف استثمارية أكثر من 39 مليون ريال.

وأشار إلى زيادة عوائد الاستثمار بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق، وانخفاض العجز في ميزانية الصندوق بنحو 179 مليون ريال، من الأعمال الرئيسة، وكذلك الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في إعداد القوائم المالية بحسب المعايير المحاسبية المعتمدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>