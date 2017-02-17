وفد من طلاب المرحلة الثانوية بالحد الجنوبي يزور جامعة الملك خالد

زار وفد من طلاب المرحلة الثانوية مكون من ٣٨ طالبا ومشرفين من قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، جامعة الملك خالد يوم أمس، واستهل الوفد زيارته بالمجمع الأكاديمي بالمحالة، حيث كان في استقبالهم عميد كلية المجتمع الدكتور أحمد علي آل مريع، وعميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور مسفر أحمد آل عاطف وعميد البرامج المشتركة الدكتور أحمد عبدالله مبشر، ووكيل كلية العلوم والآداب بمحافظة ظهران الجنوب الدكتور محمد عبدالله القحطاني.

واستمع الوفد إلى شرح موجز عن السنة التحضيرية بالجامعة وزار القاعات التعليمية والمعامل المخبرية، واختتمت زيارة المجمع بتقديم الهدايا التذكارية، ومن ثم تم الانتقال لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة والاطلاع على آلية القبول بالجامعة والتخصصات العلمية والبرامج المقدمة، والإجابة عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بالقبول الإلكتروني بالجامعة، ومن ثم الالتقاء بسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد علي الحسون، حيث رحب سعادته بالوفد نيابة عن معالي مدير الجامعة، وحث الطلاب على بذل المزيد من الجد والاجتهاد، سيما وهم يتلقون تعليمهم في محافظة تجسد الولاء والتضحية لهذا الوطن المعطاء، ومن ثم انتقل الوفد لزيارة عمادة شؤون الطلاب للاطلاع على أبرز منجزات الجامعة الطلابية ودورها في اكتشاف المواهب والقدرات الطلابية والعمل على توجيهها التوجيه السليم، ومن ثم انتقل الوفد لعمادة شؤون المكتبات للاطلاع على منجزاتها وآلية الاستفادة من المحركات البحثية العالمية وتسخيرها في خدمة العلم والمعرفة، ومن ثم انتقل لكلية الطب واطلع على أبرز برامج الكلية الأكاديمية، وزار المشرحة الطبية والمعامل وغيرها.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور مسفر أحمد آل عاطف أن الزيارة تأتي في إطار شراكة الجامعة المجتمعية مع الجهات التعليمية بالمنطقة، وتقديم كل ما من شأنه الرقي بالتعليم ومنسوبيه من طلاب ومعلمين.