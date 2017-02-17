 ماليزيا تطالب الإنتربول بإصدار مذكرات لاعتقال ٤ كوريين شماليين في قضية جونغ نام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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ماليزيا تطالب الإنتربول بإصدار مذكرات لاعتقال ٤ كوريين شماليين في قضية جونغ نام

ماليزيا تطالب الإنتربول بإصدار مذكرات لاعتقال ٤ كوريين شماليين في قضية جونغ نام
المناطق ـ كوالالمبور

أكد مدير الامن العام الماليزي الفريق خالد أبو بكر إن ماليزيا ماضية في استكمال التحقيقات الرسمية في قضية مقتل الكوري الشمالي كيم جونغ نام ، وأن ماليزيا بالفعل طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار مذكرات لاعتقال أربعة كوريين شماليين مشتبه بهم في قتل نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي.
كان كيم جونج نام قد لقي حتفه في المطار الرئيسي في كوالالمبور الأسبوع الماضي في واقعة يقول مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون إنها جريمة اغتيال نفذها عملاء لكوريا الشمالية.
وقال خالد أيضا إن الشرطة أرسلت طلبا رسميا لسفارة كوريا الشمالية في ماليزيا لاستجواب السكرتير الثاني للسفارة ومسوؤل من الخطوط الجوية الكورية الشمالية.

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