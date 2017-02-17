مصر تكرم الوفد السعودي المشارك في منتدى الشباب العربي

كرم معالي محافظ الأقصر بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد بدر وفد المملكة العربية السعودية المشارك في منتدى الشباب العربي بين أهداف التنمية المستدامة والأمن القومي تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط خلال نهاية حفل الختام للمنتدى مساء أمس الأربعاء خلال حفل اقيم في قصر الثقافة بحضور مسؤولي جامعة الدول العربية ومستشار الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان وقد استلم درع التكريم رئيس الوفد محمد بن عايض الهاجري

وقال الهاجري كلمة في ختام المنتدى بتقديم الشكر والتقدير لكل الجهات التي خططت لإنعقاد هذا المنتدى الهام ، فلقد كان فرصة طيبة لأن نلتقي فيه كممثلين لأوطاننا العربية لمناقشة قضايا تهم الشباب العربي وبحث مختلف السبل لدعمهم ولا شك أن هذه قضايا هامة جداً فالشباب هم دعامة المستقبل والإهتمام بهم هو إهتمام بمستقبل الأمة العربية .

وأضاف رئيس وفد المملكة ، عندما سافرت من أرض الحرمين الشريفين إلى أرض الكنانة مصر العروبة لم أشعر بما يشعر به المسافر عادة من إغتراب وذلك لأن مصر هي تماماً مثل وطني الغالي وشعبها هو الشعب الشقيق لشعب بلدي .

وأختتم الهاجري في كلمته بتقديم الشكر الجزيل لجميع من شارك في جلسات المنتدى وورش العمل وكافة المنظمين أملاً أن تكون التوصيات التي طرحت محل اهتمام أصحاب القرار حتى يتم على ضوئها وضع سياسات لمصلحة شباب أمتنا العربية .

كما شكر الهاجري محافظ الأقصر على حفاوة الأستقبال والترحيب واهتمامه بالوفد السعودي بشكل دوري .