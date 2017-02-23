شهادة الجودة العالمية “هاسب” لمطبخ إصلاحية الرياض

وفقاً لمعايير ومبادئ سلامة الغذاء, حاز مطبخ إصلاحية الرياض على شهادة “هاسب” للجودة الغذائية لاجتيازه المعايير الخاصة ،التي تحدد الأخطار المتعلقة بسلامة الأغذية, وتحديد النقاط الحرجة, ووضع الآليات اللازمة لمراقبة هذه الحدود, والإجراءات التصحيحية في حال تجاوز تلك الحدود.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها المديرية العامة للسجون لوضع الخطط اللازمة من خلال إستراتيجيات الإدارة العامة للتغذية ، ووضع الخطط التطويرية لها, وإعداد دليل إجرائي لتنفيٍذ العمل, إضافةً إلى تحديث وتطوير شروط ومواصفات التغذية في السجون وأجهزة وأدوات الطبخ, والاستفادة من التقنيات الحديثة لمتابعة ومراقبة الغذاء المحّضر. ولتوفيره بشكلٍ آمن لنزلاء ونزيلات السجون في مختلف سجون مناطق المملكة، وتحت إشراف أكثر من 140 مشرفاً، ما بين ضباط وأفراد وموظفين يحملون المؤهلات المتخصصة في مجال الغذاء والتغذية, بعد أن يتم تزويدهم بالمهارات الفنية والمهنية اللازمة، وتدريبهم وتأهيلهم ضمن برامج تطويرية كالإيفاد والتجسير والابتعاث، وعقد البرامج التدريبية التخصصية بشكل دوري لتشمل كافة العاملين والتي تهتم بسلامة الغذاء والتغذية والصحة العامة للنزلاء والنزيلات.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد.د/ أيوب بن نحيت أن هذا الإنجاز تم ولله الحمد بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القاضي بتشكيل لجنة عليا لتطوير التغذية في السجون وبعضوية كل من المديرية العامة للسجون، ووزارة الصحة ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، وهيئة الغذاء والدواء ، والجمعية السعودية للغذاء والتغذية ، وتوّج ذلك باستحداث الإدارة العامة للتغذية بالمديرية العامة للسجون، التي تعنى بإعداد شروط ومواصفات عقود تغذية النزلاء ، ومراقبة انتظام عملية صرف الوحبات الغذائية وفق معايير الجودة المطلوبة، ومتابعة مدى التزام متعهدي التغذية بالشروط والمعايير القياسية المحددة في عقود التغذية،والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المواد الغذائية التي يتم تأمينها،والتأكد من سلامة العاملين بالمطابخ وإجراء الفحوصات الدورية لهم،وفحص وتدقيق التقارير المقدمة من الجهات المنفذة لعقود الإعاشة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها،والعمل على الارتقاء بأداء وإجراءات إدارات التغذية في كافة السجون تحقيقاً للريادة في مجال التغذية والوصول بإذن الله إلى أعلى معدلات الرضى لدى النزلاء والنزيلات،وإعداد وتنفيذ ورش عمل لتطوير الرعاية الصحية لبرامج التغذية بشقيها الوقائي والعلاجي وحضور الندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية المهتمة بالتغذية.

وأضاف الدكتور بن نحيت أن هناك عدة جهات رقابية تشرف على جانب التغذية في السجون لضمان تقديم الجودة الغذائية, ومن تلك الجهات إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، والخدمات الطبية ، وهيئة الغذاء والدواء ، وكذلك هيئة وجمعية حقوق الإنسان .

يُشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة ( FAO ) ومنظمة الصحة العالمية ( WHO ) هم من قاموا بوضع الدستور العالمي للأغذية ( CODEX ALIMENTARIUS ) وفقاً لمعايير ومبادئ تحدد وتضمن سلامة الغذاء وصحته للمستهلك .