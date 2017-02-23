جوازات عسير تدعو المستفيدين من خـدمة (أبـشر) الى المحـافظة على الأرقام السرية

دعت جوازات منطقة عسير المستفيدين من خدمة ( ابشر ) بضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مستفيد وخطورة إفشائها او اهمالها. وفي هذا الجانب أكد مدير جوازات منطقة عسير العميد / سعد بن ابراهيم الخالدي على أهمية مراعاة السرية لأرقام الخدمة والمسئولية القانونية لإهمالها وخطورة إفشائها لأي شخص او جهة مهما كانت كون خدمه (ابشر) تحوي خدمات ذات طابع شخصي كالاطلاع على سجلات المواطن وأفراد عائلته وسجلات السفر بالإضافة إلى الخدمات التفاعلية والتي منها إصدار الجوازات وتجديده وتصاريح السفر لأفراد العائلة خارج المملكة مشيرا إلى ان الجوازات تؤكد دائماً على المستفيدين من الخدمة عند تفعيلها في إدارات الجوازات بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور وعدم افشائها لأي جهة وضرورة المحافظة عليها خشية استغلالها من الغير.

مبينا انه يتعين على من فقد كلمه المرور ان يقوم بإعادة تعيين كلمه المرور من خلال الايقونة المخصصة لذلك في النظام .

وياتي هذا التحذير في ظل تزايد المراجعين للجوازات ممن فقدوا كلمة السر وعدم تعاملهم مع الخدمة بشكل المطلوب