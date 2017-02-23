بلدية بارق تنير طريق الجامعة بـ١٥٠ عمود إنارة

شرعت بلدية بارق بأعمال الإنارة مؤخراً على امتداد طريق فرع جامعة الملك خالد البالغ 6 آلاف متر تقريباً .

أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي ، وقال : إن البلدية بدأت اليوم بأعمال الإنارة لطريق فرع الجامعة بالمحافظة ، و الذي يبلغ طوله قرابة الـ ٦ كلم ، وستكون الأعمال إنشاء بأعمدة إنارة بارتفاع يقدر بـ ١٦ متر ، وسيبلغ عدد الأعمدة قرابة ١٥٠ عمود بالإضافة لإنشاء جزيرة وسطية للشارع وذلك لخدمة المارين من الطريق و طلاب وطالبات الجامعة الذي يبلغ ١٢٠٠٠ عمود .

مشيراً إلى أن طريق الجامعة سيحظى بكافة الخدمات كونه أحد أهم الطرق الرئيسية بالمحافظة .