 بلدية بارق تنير طريق الجامعة بـ١٥٠ عمود إنارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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بلدية بارق تنير طريق الجامعة بـ١٥٠ عمود إنارة

بلدية بارق تنير طريق الجامعة بـ١٥٠ عمود إنارة
المناطق_عسير

شرعت بلدية بارق بأعمال الإنارة مؤخراً على امتداد طريق فرع جامعة الملك خالد البالغ 6 آلاف متر تقريباً .

أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي ، وقال : إن البلدية بدأت اليوم بأعمال الإنارة لطريق فرع الجامعة بالمحافظة ، و الذي يبلغ طوله قرابة الـ ٦ كلم ، وستكون الأعمال إنشاء بأعمدة إنارة بارتفاع يقدر بـ ١٦ متر ، وسيبلغ عدد الأعمدة قرابة ١٥٠ عمود بالإضافة لإنشاء جزيرة وسطية للشارع  وذلك لخدمة المارين من الطريق و طلاب وطالبات الجامعة الذي يبلغ ١٢٠٠٠ عمود .

مشيراً إلى أن طريق الجامعة سيحظى بكافة الخدمات كونه أحد أهم الطرق الرئيسية بالمحافظة .

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