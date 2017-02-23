 61968 مراجعاً لمستشفى ضباء خلال الأربعة أشهر الماضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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61968 مراجعاً لمستشفى ضباء خلال الأربعة أشهر الماضية

61968 مراجعاً لمستشفى ضباء خلال الأربعة أشهر الماضية
المناطق_ضباء
قدم مستشفى ضباء العام خلال الأربعة أشهر الماضية, خدماته لأكثر من 61968  مراجعًا, منهم 41133 مراجعاً تمت خدمتهم في قسم الطوارئ, و 20835 مراجعاً للعيادات الخارجية, فيما بلغ عدد المنومين 1873  مريضاً, والعمليات الجراحية 211 عملية, وحالات الولادة 267 مولوداً, كما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 5840 فحصا والفحوصات المخبرية 76241 فحصاً, ونسبة إشغال الأسرة بالمستشفى 62.25% بالشهر.
يذكر أن مستشفى ضباء, أحد منظومة مستشفيات الصحة الحديثة بمنطقة تبوك بسعة 100 سرير, حيث جهز بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة, ويسخر إمكانياته لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمراجعين بمحافظة ضباء وما جاورها .

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