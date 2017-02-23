أمير القصيم يشهد سباقات بطولة الخيل العربية الأصيلة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية ، حفل سباق بطولة الخيل العربية الأصيلة ، الذي يشرف عليه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة “ديراب” ، وذلك في ميدان الملك سعود للفروسية بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز .

وتكون السباق من خمسة أشواط جائت نتائجها على النحو التالي :

الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة ، أفراس ، على مسافة 1600 متر , وحقق المركز الأول : مليحة الخالدية للمالك يوسف الشمسان , فيما حقق المركز الثاني : سحايب الخالدية للمالك زامل الصغير , بينما حقق المركز الثالث : براعة الخالدية ، للمالك ماجد العتيبي , وجاء في المركز الرابع : رابحة جودة ، للمالك حسام الدامر.

وجاء الشوط الثاني للخيل العربية الأصلية مواليد 2014 م ، ومسافته 1400 م , وحقق المركز الأول : سيف القصيعة ، للمالك محمد العايذي ، وحقق المركز الثاني : أبحر الخالدية ، للمالك سلطان بن شقير , بينما حقق المركز الثالث : سلطان جودة ، للمالك أحمد أباالخيل , وحقق المركز الرابع : أدعج العين ، للمالك اسطبل لطيفة.

فيما جاء الشوط الثالث مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات ، على مسافة 1600 م , وحقق المركز الأول : الباتك جودة ، للمالك حسام الدامر، والمركز الثاني : رعد البشري ، للمالك مربط البشري , بينما حقق المركز الثالث : سيف البراق ، للمالك إبراهيم الحازمي , وحقق المركز الرابع : غالب البارقات ، للمالك عبدالله نصيف.

فيما خصص الشوط الرابع للخيل السعودية الأصل على كأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز ، على مسافة 1600م , وحقق المركز الأول : صويتي الخالدية الرابع ، للمالك مربط الدهم والمركز الثاني : وداد الخالدية ، للمالك مربط الدهم , والمركز الثالث : ، مؤيد الخالدية ، للمالك مربط السنجر , والمركز الرابع سابحة الخالدية ، للمالك ماجد العتيبي.

وجاءت نتائج الشوط الخامس مفتوح الدرجات مواليد عمر أربع سنوات وأكثر ، على كأس بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة ، ومسافته 2000 م ,, وحقق المركز الأول : شارق الخالدية ، للمالك مربط عذبة ، والمركز الثاني : نصار الخالدية ، للمالك ماجد العتيبي , والمركز الثالث : منيع الخالدية ، للمالك مربط المشناء , والمركز الرابع : لهيب الشحانية ، للمالك عبدالله العريني.

وفي نهاية الحفل سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة , كأس المنتجين للفائز بالمركز الأول في الشوط الثالث للمالك حسام الدامر ، كما سلم سموه كأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز للفائز بالمركز الأول في الشوط الرابع للمالك مطلق بن جزاء العتيبي ، و سلم سموه سيارة الشوط الخامس للفائز بالمركز الأول ، للمالك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز صاحب ” مربط عذبه ” .

كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من المنظم والداعم للبطولة .

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، بسباقات نادي الفروسية بالقصيم التي تجد إهتمام بارز وملموس من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – , مشيداً بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالخيل العربية الأصيلة وفي سابقات الخيل على مستوى ميادين المملكة ، مرحباً سموه بحضور سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز ، مباركاً لسموه فوز مربط عذبة بالمركز الأول في الشوط الخامس من البطولة ، متمنياً للقائمين على ميدان الملك سعود المزيد من النجاحات فيما يحقق ازدهار وتقدم رياضة الفروسية بالمملكة.

وأشار سموه إلى أن هذه الرياضة هي رياضة الأباء والأجداد ، وأن منبع الخيل العربية من المملكة العربية السعودية ، مشيداً بميدان الملك سعود الذي وصفه من أقوى الميادين على مستوى المملكة ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

حضر الحفل وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد لشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومساعد مدير الشرطة اللواء احمد العضيبي ، والمدير العام لميدان الفروسية بالقصيم بدر الوهيبي ، وعدد من المسؤولين ، ومحبي رياضة الفروسية.