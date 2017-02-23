نقل الأرشيف الصوتي للمسجد النبوي إلى الفضاء الإلكتروني

تتجه وكالة المسجد النبوي الشريف إلى تحديث نظام الأرشفة الإلكترونية للمكتبة الصوتية ونقل جميع موجودات المكتبة من الدروس والخطب والتلاوات على موقع خاص بالمكتبة الصوتية مرتبط بموقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت تسهيلاً للباحثين وطلبة العلم والزوار للحصول على المواد العلمية والتوجيهية مباشرة وهم في أماكنهم دون الوصول للمكتبة وأيضاً عمل تطبيقات ذكية لعرض جميع موجودات إدارة المكتبة الصوتية , وانتهى مدير إدارة المكتبة الصوتية بالحرم الشريف الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني من اجتماع مع مدير شركة رابطة الأعمال للأنظمة المتكاملة م. محمد الدوري في مقر الشركة بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة لوضع اللمسات الأولية لهذا المشروع الهام.

وأكد الحنيني أن المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي تقوم منذ 30 عاماً بتسجيل وحفظ جميع ما يلقى في الحرم من دروس أو خطب أو تلاوات ونسخها للرواد مجانا.

منوها بتوجيها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس في تطوير وتحديث الخدمات والأعمال التي تقدم لطلاب العلم والزوار تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهة أخرى أعلنت كلية المسجد النبوي استئناف الدورة العلمية التأصيلية في العلوم الشرعية ، ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 29/5/1438هـ لمدة تسعة أسابيع ، داخل المسجد النبوي في توسعة الملك فهد الشمالية .

وأوضح عميد الكلية د. محمد الخضيري أن من مميزات هذه الدورة الدراسة داخل الحرم على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ، مضيفاً أنه سيتم بث الدورة وعرضها في مصلى النساء ، كما أنه سيتم نقل الدورة عبر موقع المسك الإلكتروني .

وفي سياق آخر عقدت اللجنة الإدارية والمالية برئاسة مديرها صالح العوفي اجتماعا استعرض خلاله برنامج أنظمة الإدارة الإلكترونية (منصة الإنجاز ) وطرق استخداماتها في مهام الإدارات ووحداتها، والمتعلقة بإضافة المعاملات ومعالجتها إجرائياً وتوزيعها على أقسام العمل ومتابعتها بطريقة آلية ، وتوثيق جميع ما يتم عليها من إجراءات .