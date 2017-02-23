مدير الأمن العام يتقدم المصلين على جثمان الشهيد ” آل فايع”

تقدم مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، جموع المصلين على جثمان شهيد الواجب العريف مبارك صالح مغيث آل فايع القحطاني، رحمه الله، الذي استشهد أمس الاربعاء بظهران الجنوب وهو يؤدي واجبه، وذلك في جامع العمري بمحافظة خميس مشيط بعد صلاة الظهر.

كما حضر الصلاة على الشهيد، محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومحافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد.

ونقل الفريق المحرج لوالد الشهيد وذويه، تعازي القيادة، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين، مؤكداً أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد.

وعبر والد الشهيد صالح بن مغيب عن تقديره لولاة الأمر على تعازيهم ومواساتهم مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكداً أن استشهاد ابنه شرف وواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه.