آل مريح” يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات والمنشآت السياحية بنجران

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، عددا من المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات للاطلاع على تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشاءات السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار منطقة نجران.

وأوضح آل مريح أن تلك الزيارة شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود وموقع آبار حمى شمال المنطقة ومنتزه الملك فهد ومنتزه أبا الرشاش بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشاءات السياحية بالمنطقة .

وأبان آل مريح أن هذه الجولة الميدانية تأتي بناء على توجيهات سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الذي يحرص دائما على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.