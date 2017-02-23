 آل مريح” يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات والمنشآت السياحية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ختام دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى “مهارات القائد الفعال” تكليف قيادات تربوية وإدارية بتعليم نجران أمير نجران يعزي في وفاة مدير كرة نادي شرورة…ويطمئن على صحة اللاعبين المصابين اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاره “يداً بيد للوقاية من المخاطر”…الأربعاء المقبل زحام المتقدين على وظائف “أرامكو السعودية” تغلق شوارع الدمام وباب التقديم في أول ساعة باحث إعلامي : الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتفوق على التقليدي تقرير: المرور في لوس أنجلوس الأسوأ على مستوى العالم آل مريح” يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات والمنشآت السياحية بنجران لأول مره بمستشفى حبونا العام بنجران إجراء عملية عيون مدير الأمن العام يتقدم المصلين على جثمان الشهيد ” آل فايع” مقتل أحد قادة ألوية مليشيا الحشد الشيعي الإرهابية غرب الموصل الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وغبار يستمر حتى مساء الغد على الرياض

آل مريح” يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات والمنشآت السياحية بنجران

آل مريح” يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات والمنشآت السياحية بنجران
المناطق_نجران

تفقد مدير عام  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح،  عددا من المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات للاطلاع على  تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بالإضافة إلى زيارة عدد من  المنشاءات السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار منطقة نجران.

وأوضح آل مريح أن تلك الزيارة شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود وموقع آبار حمى شمال المنطقة ومنتزه الملك فهد ومنتزه أبا الرشاش بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشاءات السياحية بالمنطقة .

وأبان آل مريح أن هذه الجولة الميدانية تأتي بناء على توجيهات سمو  أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الذي يحرص دائما على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>