لأول مره بمستشفى حبونا العام بنجران إجراء عملية عيون

تمكن فريق طبي بصحة نجران من إجراء أول عملية عيون بمستشفى حبونا العام منذ افتتاحه ، لعين مقيم يبلغ من العمر (22) عاماً .

وقام الفريق الطبي بالمستشفى بقيادة الدكتور سيد خورشيد بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة إجراء العملية خارج مقلة العين وتكللت ولله الحمد بالنجاح ، و تم خروج المريض من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة ، وكان ذلك بإشراف مباشر من مدير المستشفى وسوف تقدم هذه الخدمة بشكل دائم بالمستشفى وذلك بعد جدولة باقي الحالات خلال الأسابيع القادمة .

وذكرت صحة نجران أن افتتاح قسم العيون بالمستشفى سينهي معاناة الكثير من مرضى العيون بالمحافظة والمحافظات المجاورة