 لأول مره بمستشفى حبونا العام بنجران إجراء عملية عيون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ختام دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى “مهارات القائد الفعال” تكليف قيادات تربوية وإدارية بتعليم نجران أمير نجران يعزي في وفاة مدير كرة نادي شرورة…ويطمئن على صحة اللاعبين المصابين اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاره “يداً بيد للوقاية من المخاطر”…الأربعاء المقبل زحام المتقدين على وظائف “أرامكو السعودية” تغلق شوارع الدمام وباب التقديم في أول ساعة باحث إعلامي : الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتفوق على التقليدي تقرير: المرور في لوس أنجلوس الأسوأ على مستوى العالم آل مريح” يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات والمنشآت السياحية بنجران لأول مره بمستشفى حبونا العام بنجران إجراء عملية عيون مدير الأمن العام يتقدم المصلين على جثمان الشهيد ” آل فايع” مقتل أحد قادة ألوية مليشيا الحشد الشيعي الإرهابية غرب الموصل الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وغبار يستمر حتى مساء الغد على الرياض

لأول مره بمستشفى حبونا العام بنجران إجراء عملية عيون

لأول مره بمستشفى حبونا العام بنجران إجراء عملية عيون
المناطق_نجران

تمكن فريق طبي بصحة نجران من إجراء أول عملية عيون  بمستشفى حبونا العام منذ افتتاحه ، لعين مقيم يبلغ من العمر (22) عاماً .

وقام الفريق الطبي بالمستشفى بقيادة الدكتور سيد خورشيد  بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة إجراء العملية خارج مقلة العين وتكللت ولله الحمد بالنجاح ، و تم خروج المريض  من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة ، وكان ذلك بإشراف مباشر من مدير المستشفى وسوف تقدم هذه الخدمة بشكل دائم بالمستشفى وذلك بعد جدولة باقي الحالات خلال الأسابيع القادمة .

وذكرت صحة نجران أن افتتاح قسم العيون بالمستشفى سينهي معاناة الكثير من مرضى العيون بالمحافظة والمحافظات المجاورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>