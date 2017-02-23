زحام المتقدين على وظائف “أرامكو السعودية” تغلق شوارع الدمام وباب التقديم في أول ساعة

نظمت شركة مقاولات ورشة توظيف ل ١٥ شركة مقاولات تعمل في مشاريع ارامكو السعودية التوظيف متاح للسعوديين فقط في مختلف التخصصات والدرجات العلمية. في شيراتون الدمام على أن تقام اليوم من

الساعه ٩ صباحا وحتى ٤ عصرا، ولكن فوجئ المتقدمين بأنهاء اليوم بعد بدايته بساعة واحدة وذلك بسبب كثرة المتقديمن على الورشة التوظيفة حتى أغلقت شوراع المنطقة من زحام وتكدس طالبين العمل.

ويكشف هذا الزحام اهم التحديات التي تواجه رؤية ٢٠٣٠ من خلق وصنع الوظائف للخريجين من الجنسين بوظائف تناسب مستوى تأهيلهم، كما توضح هذه الصورة حرص الشباب السعودي وحاجته للعمل.