 زحام المتقدين على وظائف “أرامكو السعودية” تغلق شوارع الدمام وباب التقديم في أول ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ختام دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى “مهارات القائد الفعال” تكليف قيادات تربوية وإدارية بتعليم نجران أمير نجران يعزي في وفاة مدير كرة نادي شرورة…ويطمئن على صحة اللاعبين المصابين اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاره “يداً بيد للوقاية من المخاطر”…الأربعاء المقبل زحام المتقدين على وظائف “أرامكو السعودية” تغلق شوارع الدمام وباب التقديم في أول ساعة باحث إعلامي : الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتفوق على التقليدي تقرير: المرور في لوس أنجلوس الأسوأ على مستوى العالم آل مريح” يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنتزهات والمنشآت السياحية بنجران لأول مره بمستشفى حبونا العام بنجران إجراء عملية عيون مدير الأمن العام يتقدم المصلين على جثمان الشهيد ” آل فايع” مقتل أحد قادة ألوية مليشيا الحشد الشيعي الإرهابية غرب الموصل الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وغبار يستمر حتى مساء الغد على الرياض

زحام المتقدين على وظائف “أرامكو السعودية” تغلق شوارع الدمام وباب التقديم في أول ساعة

زحام المتقدين على وظائف “أرامكو السعودية” تغلق شوارع الدمام وباب التقديم في أول ساعة
المناطق_الدمام

نظمت شركة مقاولات ورشة توظيف ل ١٥ شركة مقاولات تعمل في مشاريع ارامكو السعودية التوظيف متاح للسعوديين فقط في مختلف التخصصات والدرجات العلمية. في شيراتون الدمام على أن تقام اليوم من
الساعه ٩ صباحا وحتى ٤ عصرا، ولكن فوجئ المتقدمين بأنهاء اليوم بعد بدايته بساعة واحدة وذلك بسبب كثرة المتقديمن على الورشة التوظيفة حتى أغلقت شوراع المنطقة  من زحام وتكدس طالبين العمل.

ويكشف هذا الزحام اهم التحديات التي تواجه رؤية ٢٠٣٠ من خلق وصنع الوظائف للخريجين  من الجنسين بوظائف تناسب مستوى تأهيلهم، كما توضح هذه  الصورة حرص الشباب السعودي وحاجته للعمل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>