تقرير: المرور في لوس أنجلوس الأسوأ على مستوى العالم

احتلت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية المركز الأول في قائمة أسوأ مدن العالم من حيث حالة المرور، وفقا للتصنيف السنوي الذي تصدره مؤسسة “إنريكس” الأمريكية لمدن العالم الكبرى من حيث الحالة المرورية.

وذكرت مؤسسة “إنريكس” للدراسات المرورية أن دراستها التي أجرتها على حالة المرور في مدن العالم خلال العام الماضي كانت الأكبر على الإطلاق حيث شملت 1064 مدينة في 38 دولة مختلفة.

احتلت مدينة لوس أنجلوس رأس القائمة، حيث يعاني سائق السيارة في شوارع المدينة من 104 ساعات ذروة مرورية سنويا.

ويمثل عدد ساعات الذروة المرورية في المدينة وفقا للدراسة متوسط عدد الساعات التي يقضيها سائق أو راكب السيارة العادي في الاختناقات المرورية في كل مدينة على مدار العام.

كما احتلت مدينة لوس أنجلوس أيضا المركز الأول على مؤشر “إنريكس” لأطول مسافة اختناقات مرورية وهو المؤشر الذي يقيس معدلات الاختناقات المرورية إلى حجم المدينة.

وفي المركز الثاني جاءت العاصمة الروسية موسكو ثم مدينة نيويورك الأمريكية ومدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أيضا. وفي المركز الخامس جاءت العاصمة الكولومبية بوجوتا. كما تضم قائمة أسوأ 25 مدينة في العالم من حيث الحالة المرورية، 3 مدن أمريكية أخرى وهي مدينة أتلانتا في المركز الثامن وميامي في المركز العاشر والعاصمة الأمريكية واشنطن في المركز الثالث عشر.

وبحسب موقع “موتور تريند” المتخصص في موضوعات السيارات، يزيد عدد سكان مدينة لوس أنجلوس على 15 مليون نسمة، في حين يفضل أكثر متن 84% من سكان مناطق لوس أنجلوس ولونج بيتش أو آنهايم ركوب سياراتهم الخاصة في الذهاب إلى أعمالهم بحسب دراسة “إنريكس”.

واحتلت العاصمة الرياض المرتبة الـ 50 وفقا للتصنيف السنوي الذي تصدره مؤسسة “إنريكس” الأمريكية لمدن العالم الكبرى من حيث الحالة المرورية بينما احتلت عروس البحر الأحمر جدة المرتبة الـ 84 .