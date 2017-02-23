 اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاره “يداً بيد للوقاية من المخاطر”…الأربعاء المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاره “يداً بيد للوقاية من المخاطر”…الأربعاء المقبل

اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاره “يداً بيد للوقاية من المخاطر”…الأربعاء المقبل
المناطق_ تهاني الجهني
تواصل  مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك استعداداتها للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2017 م تحت شعار “يداً بيد للوقاية من المخاطر ”  والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والأهلية .
أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للدفاع المدني  النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري بأن المعرض يمتد لمدة خمسة أيام وسيصاحبه حزمة من الفعاليات  والفرضيات والمسابقات وتوزيع جوائز  قيمة وسحوبات يومية كبيرة سوف تقدم للزوار في جنبات  المعرض.
كشف “الشمري”  عن تدشين عدد من الخدمات الالكترونية الجديدة التي ستخدم كافة المواطنين والمتطوعين في أعمال الدفاع المدني كما سيضم المعرض العديد من الأجنحة التي سيشارك فيها  جهات أمنية وتعليمية وصحية وخدمية بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص والفرق التطوعية للمشاركة في هذا اليوم

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