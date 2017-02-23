أمير نجران يعزي في وفاة مدير كرة نادي شرورة…ويطمئن على صحة اللاعبين المصابين

واسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أسرة إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شرورة، عارف بن ناصر المنصوري، والذي وافته المنية في حادث مروري أمس الأول الثلاثاء، ونجم عن ذلك إصابة أربعة لاعبين في الفريق.

وأعرب سموه في اتصال هاتفي بوالد المتوفى عن صادق تعازيه لأفراد أسرته، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واطمأن سموه في اتصال هاتفي برئيس النادي، محمد بن عوض الصيعري، على صحة اللاعبين المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

إلى ذلك، نقل محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، صباح اليوم، تعازي سمو أمير المنطقة لأسرة المتوفى حضوريًا في منزلهم، حيث عبّر والد المتوفى عن شكره لسمو أمير المنطقة، داعيا الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.