ختام دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى “مهارات القائد الفعال”

اختتمت صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٥/٢٦هـ ، دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى( مهارات القائد الفعال ) التي أقيمت في مركز التدريب الطلابي ، والتي أشرف على تقديمها رئيس قسم البرامج العامة والتدريب أ. علي بن ناصر الحليفي بواقع 20 ساعة “على مدار خمسة أيام” .

هذا وكانت الدورة التدريبية تستهدف رواد النشاط والراغبين في العمل بريادة النشاط في مدارسهم .

الجدير بالذكر أن ﺍﻟﻤﺘﺪﺭبين خلال هذه الدورة التدريبية تعرفوا على محاور عديدة وكان من أهمها كيف تكون قائداً ناجحاً وبما يمتاز القائد من صفات قيادية ناجحة .

وفي نهاية الدورة الدريبية ركز الحليفي على أهم نظريات القيادة ، وأهم مهام وأعمال القائد الفعال ، هذا وحدث المتدربين على تطبيق ما تم التعرف عليه من خلال الميدان التربوي والحياة الشخصية .

هذا وقدم المتدربين شكرهم للأستاذ علي الحليفي على ماقدمه خلال هذه الدورة التدريبية والتي أقر الجميع على أهميتها والفائدة التي تم اقتطافها من هذا الباب الواسع في علم القيادة