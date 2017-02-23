 ختام دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى “مهارات القائد الفعال” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

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ختام دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى “مهارات القائد الفعال”

ختام دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى “مهارات القائد الفعال”
المناطق_عادل الزهراني

اختتمت صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٥/٢٦هـ ، دورة رواد النشاط المتقدمة تحت مسمى(  مهارات القائد الفعال )  التي أقيمت في مركز التدريب الطلابي ،  والتي أشرف على تقديمها  رئيس قسم البرامج العامة والتدريب أ. علي بن ناصر الحليفي بواقع 20 ساعة “على مدار خمسة أيام” .
هذا وكانت الدورة التدريبية تستهدف رواد النشاط والراغبين في العمل بريادة النشاط في مدارسهم .

الجدير بالذكر أن ﺍﻟﻤﺘﺪﺭبين  خلال هذه الدورة التدريبية تعرفوا على محاور عديدة وكان من أهمها كيف تكون قائداً ناجحاً وبما يمتاز القائد من صفات قيادية ناجحة .
وفي نهاية الدورة الدريبية ركز الحليفي على أهم نظريات القيادة ، وأهم مهام وأعمال القائد الفعال ، هذا وحدث المتدربين على تطبيق ما تم التعرف عليه من خلال الميدان التربوي والحياة الشخصية  .

هذا وقدم المتدربين شكرهم للأستاذ علي الحليفي على ماقدمه خلال هذه الدورة التدريبية والتي أقر الجميع على أهميتها والفائدة التي تم اقتطافها من هذا الباب الواسع في علم القيادة

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