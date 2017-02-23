تكليف قيادات تربوية وإدارية بتعليم نجران

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أمس,تكليف عدد من القيادات التربوية والإدارية في إدارات وأقسام الإدارة العامة,وذلك بناء على توصيات لجنة القيادات التربوية والإدارية في اجتماعها الثالث يوم أمس الأول الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة عبدالله الشهري,أن القرارات شملت تكليف علي بن محمد آل دغيس مديرا لإدارة الموارد البشرية,وفهد بن محمد المصعبي مديرا لمكتب المدير العام,وعبدالله بن علي الشهري مدير لإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي,ومحمد بن هادي آل هتيلة مديرا لإدارة الموهوبين,وخالد بن عبدالرحمن الزهراني مديرا لمكتب “وفاء” المعني برعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين, وموسى بن هادي الزهراني مديرا لإدارة تقنية المعلومات,وأضاف الشهري :أن القرارات شملت تمديد تكليف مديري الإدارات المرتبطة بالمدير العام,ومديري الإدارات المرتبطة بمساعد المدير العام للشؤون التعليمية “بنين”,ومديري الإدارات المرتبطة بالمساعد للشؤون المدرسية,ومديرات الإدارات المرتبطة بالمساعدة للشؤون التعليمية “بنات”,بالإضافة إلى تمديد تكليف مديري إدارات شؤون المباني.