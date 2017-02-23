 أمير عسير يستقبل معالي مدير الأمن العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس جمهورية الصومال يستقبل وزير الخارجية استشهاد عريف إثر سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على ظهران الجنوب المعارضة السورية تسيطر بالكامل على مدينة الباب معقل داعش ميليشيا الحوثي تنتهك 578 مسجداً وتختطف 150 إماما التحلية تضيف 108 آلاف م3 من المياه لشمال وشرق المملكة ذوو “الزهراني” يناشدون المسؤولين بنقله من الباحة إلى مستشفى متخصص لعلاجه خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية الصومال الفدرالية ورشة عمل للمواكبة الاعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 وزيرا الدفاع والسياحة الماليزيين يصفان كوريا الشمالية بأنها مارقه وان السفير غير مؤدب أمير عسير يستقبل معالي مدير الأمن العام أمير عسير يستقبل أعضاء كنوز المملكة 2 أمير منطقة عسير يترأس مجلس المنطقة

أمير عسير يستقبل معالي مدير الأمن العام

أمير عسير يستقبل معالي مدير الأمن العام
المناطق_عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز  أمير منطقة عسير ضظهر اليوم بالإمارة معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج والذي يزور المنطقة حالياً لتأدية واجب العزاء في شهيد الواجب الجندي مبارك صالح القحطاني والذي استشهد يوم أمس بظهران الجنوب .

وثمن سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء عملهم , مؤكدا سموه أن الجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة في كافة قطاعاتهم الأمنية هي جهود مقدرة ومثمنة تدل على مخافتهم لله في السر والعلن ثم إخلاصهم لوطنهم وقيادتهم وحرصهم على أمن إخوانهم أبناء الوطن والمقيمين على ترابه .

داعياً سموه الله العلي القدير أن يتقبل شهيد الواجب القحطاني وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>