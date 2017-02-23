أمير عسير يستقبل معالي مدير الأمن العام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ضظهر اليوم بالإمارة معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج والذي يزور المنطقة حالياً لتأدية واجب العزاء في شهيد الواجب الجندي مبارك صالح القحطاني والذي استشهد يوم أمس بظهران الجنوب .

وثمن سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء عملهم , مؤكدا سموه أن الجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة في كافة قطاعاتهم الأمنية هي جهود مقدرة ومثمنة تدل على مخافتهم لله في السر والعلن ثم إخلاصهم لوطنهم وقيادتهم وحرصهم على أمن إخوانهم أبناء الوطن والمقيمين على ترابه .

داعياً سموه الله العلي القدير أن يتقبل شهيد الواجب القحطاني وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.